Operativos sin Sentido, o para Ganancias?

Lamentablemente, lo que el gobierno de Jalisco no hace en la zona conurbada de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, lo viene hacer a Puerto Vallarta, o sea que se lanzaron con todo a verificar los vehículos que circulan en la región, pero agarran parejo, hasta autos, camionetas, camiones, motocicletas y lo que encuentran los que tienen placas de otros estados, especialmente a los de Nayarit, ya que les buscan cualquier pretexto para detenerlos y de paso acusarlos hasta porque traen el cristal sucio, inventando quien sabe que artículos de “sus leyes”, esas que deberían aplicar a los que circulan con placas de Jalisco únicamente ya que esa es su finalidad de que los morosos, que somos muchos, se pongan al corriente en sus pagos de refrendo anual, en donde es verdad muchos, por no decir la gran mayoría no han cubierto el impuesto vehicular, y eso que ya no se cobra tenencia, pero no se vale que por “ser autoridad” tránsito del estado de Jalisco pasen por alto que las placas y vehículos de otros estados se rigen por diferente regulación, no deben, ni siquiera decir nada porque no han pagado sus refrendos en sus lugares de registro o de origen.

Pero lo peor es que ya no les bastan la licencia de conducir, tarjeta de circulación o de placas como resguardo para que hagan el pago de sus respectivas multas o sanciones, aplican la detención del vehículo, como si tuvieran acuerdos con los gruyeros que se llevan hasta dos vehículos de “un jalón” y a cada uno de los detenidos, llevados a los corralones les cobran como si fuera “viaje especial” y no es barato el cobro que hacen, ah, pero también les cobran “la pensión” en los corralones, aunque sólo haya sido un día, más caro que un cuarto de hotel, lo que hace que la economía familiar sea golpeada más fuerte que un marrazo.

No es posible que tránsito estatal aplique de manera cínica y sinvergüenza la detención porque tiene una mica rayada o fracturada, o que tenga el parabrisas estrellado que no impide la visibilidad al conductor, de la misma manera obligan a que los ocupantes del vehículo lleven puesto el cinturón de seguridad, y que de plano los menores de 7 años tengan de manera obligada sentarse en sillones especiales, solos en la parte de atrás y “amarrados” con el cinturón de seguridad.

Más la cosa va más lejos, por ser policías viales estatales se meten por todos lados y aparte de ocuparse de la carretera estatal Las Juntas- Las Palmas en donde medran a los campesinos, ganaderos y pobladores de ese lado del municipio vallartense, tienen el descaro de establecer retenes por la avenida de Mojoneras a Ixtapa que es competencia de tránsito municipal, sólo falta que también se metan a la carretera federal 200 en donde también existe un acuerdo para que la vigilancia sea de tránsito municipal, mientras que en el área del aeropuerto sean los de la federal de caminos los que tengan el resguardo.

La verdad no tengo ni idea del porque no se aplican allá en la zona tapatía y hacen sus operativos viales, será porque allá si se les ponen “a peso las manifestaciones”, mientras que por acá en Puerto Vallarta las organizaciones de transportistas, ni los ciudadanos se animan a protestar y mandarlos de regreso a su lugar de origen, como quien dice “que se vayan a robar a su tierra”. Lo mejor que deben hacer es aplicar una prórroga para que los deudores paguen sus rezagos y además darles posibilidades de hacerlo a plazos como lo hacen en Nayarit.

En Bahía de Banderas también se preparan a realizar un operativo para detener a los vehículos que tienen placas, tarjetas de circulación vencidas, sólo que no lo hacen porque tienen problemas con el abasto de placas, ya que las láminas no tienen en existencia, al menos por este lado sur de Nayarit, además que se avisó por todos los medios de información que existe una prórroga para que se regularicen aquellos que tienen rezagos en sus pagos de refrendos, hasta los que no pagaron tenencias cuando estaban vigentes, por lo que también por acá “hará aire” a partir del mes de julio, como dicen “sobre aviso no hay engaño”, la cosa es que acá si avisaron con mucho tiempo para evitar la detención y llevados al corralón a los miles de “olvidadizos” que no pagaron sus impuestos año con año del vehículo que usan. El pago se puede hacer a plazos facilitos.