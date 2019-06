Avanza Limpieza de Drenes en Zona Urbana de Bahía

Tanto en Valle Dorado como en San Vicente y el Porvenir, los drenes que atraviesan estas comunidades ya están casi libres de matorrales y basura, vecinos agradecen

Por Paty Aguilar

Vaya, hasta que limpiaron el canal a tiempo, fue el comentario que hicieron unas mujeres de la comunidad de San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit, cuando realizamos un recorrido por el dren que divide esta comunidad del pueblo del Porvenir el cual ha llamado la atención por su limpieza, algo que no habían visto -ahora si están trabajando, ya era tiempo de que se pusieran las pilas, dile al doctor (alcalde) que muchas gracias y que así lo queremos cada año antes de las lluvias- me dijeron con rostros sonrientes y yo agregue, -que bueno que ya no hay necesidad de andarlos arriando- y todas soltamos la risa.

Efectivamente, se ha estado trabajando por parte de Servicios Públicos Municipales y su trabajo ya se nota al menos en los canales y drenes que atraviesan pueblos y fraccionamientos como son el Porvenir, San Vicente, San Juan de Abajo y Valle Dorado, lugares donde cada año se registran inundaciones en temporada de lluvias.

Según información del X Ayuntamiento se está trabajando en varias comunidades, sin embargo, piden a la ciudadanía reportar lugares donde todavía no se ha limpiado de maleza y que consideren pueda ser de riesgo de inundación.