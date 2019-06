LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



CARLOS VIRGEN MUY SOLICITADO.

De una forma por demás vista, las Oficinas de la Tesorería Municipal, de Bahía de Banderas, son insuficientes para recibir a los Empresarios, Trabajadores. Regidores y Ciudadanos, que van a agilizar diversos trámites, de descuentos, pagos y aspectos administrativos, que por obvias razones, se tiene que dialogar con el Licenciado en Administración de Empresas, Carlos Virgen Fletes, el cual desde las 8 de la mañana, se poltrona en su silla y hasta las 5 de la tarde anda desayunando-comiendo, dicho funcionario……….ÓRALE DESCUENTOS HASTA DEL 90 POR CIENTO. Tal beneficio, lo están ofreciendo en el Organismo Operador de Agua Potable en Bahía de Banderas, ante esta situación todos los usuarios, pueden ponerse al corriente, para evitar ser blanco fácil del CORTE, del suministro, de la misma manera el tener todo pagado, vale más el terreno o su casa, digo si deben, de lo contrario pues NO, pero para los deudores, seguramente que, SÍ es una buena acción del OROMAPAS, en otorgar dicho beneficio y pues a NEGOCIAR Y A PAGAR, no queda de otra……….LA 200 SIGUE COBRANDO VÍCTIMAS. Accidentes con Daños Materiales, Lesionados y Muerte, es la noticia de cada día, por excesos de velocidad, falta de precaución entre otras modalidades, PERO con resultados funestos, con una triste y cruda realidad, Tráiler, Camiones de Pasaje, Camionetas, compactos, todos han sido presa fácil de esta fatídica carretera, la causa principal es que, NO puede con el intenso tráfico, hace falta URGE, que la AUTOPISTA, aligere éste tramo de Compostela-puerto Vallarta, para evitar bajar el intenso y molesto trajinar de accidentes, APURENLE EMPRESAS DE DICHA CONSTRUCCIÓN……….PERMANENTE OPERATIVO MOTOLOCO. Está, sigue y seguirá, por la simple y sencilla razón de que, Adultos, Jóvenes y hasta menores de edad, conducen o tripulan, motos y cuatrimotos, sin Casco, sin Placas y a Velocidad Inmoderada, se pasan la luz roja de los semáforos, con una gran irresponsabilidad, poniendo en peligro su integridad física y la de los demás, ahora es también el Escape Ruidoso, que es otra de las infracciones, Dijo Pedro Baños Director de Tránsito y Policía Municipal de Bahía de Banderas, seguramente es molesto, sin embargo es necesario aplicar el reglamento a los infractores.