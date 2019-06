Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Este sábado, universitarios de ayer y de hoy, le rinden homenaje al viejo líder estudiantil, Ramón Rosas Olvera, quien se recupera de una embolia que lo tuvo encamado varios meses. La cita Motel La Loma a las nueve de la mañana, y como dijera El Pipiripau, necesario llegar con hambre que habrá desayuno. La semana pasada, domingo para ser más exactos, el maestro rural Enrique Medina Lomelí aceptó de buena gana doble reconocimiento que le entregaron sus numerosos amigos y compañeros de lucha de Alianza Campesina Magisterial, en el teatro del Seguro Social, donde saludamos a sobrevivientes de la vieja guardia priista, entre ellos Manuel Cota Jiménez, Julio Mondragón Peña, Efrén Velázquez Ibarra, Andrés Villaseñor Salazar, Leonel Díaz Michel, Victorino Burgara López Tolin, Lucas Vallarta Robles, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Gerardo Montenegro Ibarra, Manuel Torres Ávila, Othón Quiroga Aguirre, Abelino Aguirre Marcelo, Irineo Cervantes Nava, Crescenciano Flores Alvarado, Carlos Ruiz Flores, Nicolás Andrade Barraza, Hilario Zepeda Mora, Rodolfo Coronado Montaño, Armando García Jiménez, Santos Navarro Ruiz, Pedro Álvarez Ojeda; destacando de igual manera la presencia del presidente de gobierno legislativo Leopoldo Domínguez González y el secretario general de gobierno, Antonio Serrano Guzmán. En el uso de la palabra, Medina Lomelí aclaró que dicho evento se lo dedican sus amigos y compañeros ancestrales de lucha, por tanto no puede usarlo ni el gobierno ni algún partido político para llevar agua a su molino, lamentando que los gobiernos de ahora, carezcan de entendimiento y la sensibilidad para atender las necesidades del pueblo y sus organizaciones, recordando lo que hizo en su momento el amigo Emilio González, un político que encabezó un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; durante su mandato se atendieron hasta los más mínimos problemas y necesidades de la gente, por ello a Don Emilio se le sigue considerando como el mejor Gobernador que ha tenido Nayarit. Un maestro que ejerció el magisterio cuando cursaba el primer año de secundaria, se retira de la docencia con plaza federal y hasta el momento, no ve la posibilidad de alcanzar jubilación o pensión por haber renunciado; sin embargo, se siente satisfecho porque apoyó a las comunidades siendo funcionario público y dirigente campesino; muchos pueblos tuvieron luz, plazas públicas, calles empedradas y pavimentadas, carreteras, casas del campesino, gracias a la gestión del maestro Enrique y amigos entrañables como Alejandro González Sánchez, a quien recordó con profunda emoción, en virtud de que siempre trabajaron unidos por el progreso de los ejidatarios, siendo ejemplo de ello el Fideicomiso Bahía de Banderas, el cual fortaleció en su momento, la economía de los campesinos. Lo dijo frente a todos, que anda muy enfermo, pero muy fortalecido por el reconocimiento que le hicieron sus numerosos amigos que al mismo tiempo son sus compañeros de lucha. Felicidades maestro y que un reconocimiento como el que te extendieron, no sea el último adiós. El que le quieren dar a la reforma laboral que aprobaron 20 diputados locales; Águeda por lo pronto, mete controversia en las instancias federales, para que la llamada Ley ANTISUTSEM no entre hasta que se resuelva este recurso legal que seguramente ya esperaban, pues de sobra conocen que la legendaria dirigente sindical es de las que no permiten que la patronal pase por encima de los intereses gremiales. Por cierto, el Congreso del Estado ya va para dos años con el caso del juicio político contra Roberto Sandoval Castañeda e igual, no podrán inhabilitarlo ni un segundo, mientras el colmilludo del ex gobernador de la gente, esté protegido por más de cien amparos; de la misma manera andan mi tío Pedro Antonio Enríquez Soto y Mundito García Chávez; ambos con amparos por todo el cuerpo salen a la calle seguros de que ninguna autoridad puede sacarlos de la jugada. Mundito puso a parir chayotes a Rodrigo González Barrios y Eduardo Luego López; acusados ambos de haberlo extorsionado con casi dos millones de pesos para no molestarlo, pues ahí está ese toro para que lo agarren de los cuernos y salgan airosos frente al señalamiento que les tiene enderezado nada menos que Mundito García, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el cual dijo lo que dijo por algo que le consta, pues jamás le hemos conocido como mentiroso. Mientras tanto, las mujeres de Nayarit ven con buenos ojos que una de sus integrantes sea la primera gobernadora de esta entidad formada por mestizos, Coras, Huicholes, Mexicaneros y Tepehuanos. Encabeza la lista la señora Martha Elena García Gómez, misma que buscó el cargo cuando Roberto Sandoval Castañeda era el candidato del PRI. No por ser la mamá de Toñito tenemos derecho a descartarla, la señora tiene sensibilidad para darle a la gente lo que quiere y respecto a su capacidad política y administrativa, todo mundo le reconoce contar con los tamaños para llevar a buen puerto tan difícil encomienda; Águeda a la edad que tiene, podría ser la Gobernadora que reclama el pueblo; los trabajadores que lidera la aman, el pueblo de Tepic le reconoce una gran generosidad para compartir en los momentos indicados y no debemos olvidar que conoce al dedillo el manejo financiero del gobierno y se siente con capacidad para resolver los problemas por más difíciles que estos sean; apunten de igual forma a la experimentadísima Cora Cecilia Pinedo Alonso, senadora por el PT que cuenta con el respaldo absoluto de la maestra Elba Esther Gordillo Morales; Cora está realizando un trabajo extraordinario desde su escaño del Senado, donde no pierde la oportunidad de mandarle besitos a su pueblo; Hilaria Domínguez Arvizu, secretaria general del PRI en Nayarit, ha ocupado casi todos los cargos del servicio público y solo le falta ser Gobernadora; en un análisis que expertos hicieron del trabajo que ha realizado Hilaria por sus representados, la gente que opinó al respecto, aprueban la gestión de la ex senadora que logró recientemente la carretera pavimentada Huajicori- San Andrés Milpillas, con la cual Nayarit aporta la parte que le corresponde para que muy pronto sea realidad la comunicación con el Estado de Durango…PALESTRAZO: este poeta de Cucharas reconoce al maestro Javier Castellón Fonseca por estar haciendo lo que otros alcaldes de Tepic no se atrevieron en su momento, como el saneamiento real del rio Mololoa, por ejemplo; agua potable hay la suficiente para todos; la basura se recoge a sus horas; el alumbrado ahí va quitando oscuridad a esta ciudad capital; la seguridad pública y vialidad ahí la lleva con algunas críticas; o sea que estamos mejor que antes Doktor, gracias.