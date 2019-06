Toman Secundaria del Fraccionamiento Valle Marlín en San Vicente; Rechazan Imposición de Directora

· De reciente creación, secundaria José Vasconcelos, del fraccionamiento Valle Marlín de San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit, ha padecido la indolencia, influyentismo y abuso de poder de altos funcionarios de los SEPEN

Por Paty Aguilar

Padres de familia del fraccionamiento Valle Marlín, de la comunidad de San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit, tomaron las instalaciones de la secundaria José Vasconcelos de reciente creación la cual cuenta con tres aulas móviles y con solo dos grupos de primer grado de 23 y 24 alumnos respectivamente, derivado de que los SEPEN a través del Director General, Francisco Contreras Robles, dio nombramiento de directora a una profesora procedente de Tepic, Nayarit, acto administrativo que fue tajantemente rechazado por los padres de familia que junto a los profesores echaron andar el plantel educativo, lucha en la cual, dicha profesora no estuvo presente aún que su nombramiento tiene fecha del 5 de abril del 2018, pero vigencia a partir del 16 de mayo 2019 al 30 de noviembre 2021.

En un intento de imponer tal nombramiento por parte del director de Educación Básica, Víctor Pintado, los padres de familia, este jueves 13 de junio 2019, tomaron la escuela y no permitieron a la profesora, Juana Patricia Félix Carrillo, tomar posesión de dicho cargo hasta que la autoridad competente les explicara con base a qué estaban imponiendo dicho nombramiento en una escuela de reciente creación donde tal nombramiento no se requiere por contar solamente con dos grupos de primer grado de 23 y 24 alumnos cada uno y que cuenta actualmente con el personal docente que para ellos es de agrado en virtud de que junto con ellos lucharon incansablemente para la apertura de esta secundaria que tiene tres aulas móviles las cuales fue necesario darle mantenimiento con el esfuerzo de padres y profesores.

Además, visiblemente molestos, los padres de familia señalaron que esta acción administrativa estaba totalmente fuera de todo procedimiento legal ya que la supervisora de la zona escolar 09, profesora, Mercedes Curiel Rodríguez, no fue tomada en cuenta, por lo que cualquier acción administrativa donde ella no estuviera presente para ellos era completamente ilegal y es que la profesora, Mercedes Curiel, junto con profesores y padres de familia gestionaron la creación de esta secundaria y no iban a permitir que por abuso de poder, influyentismo y arbitrariedad se dieran nombramientos para esta secundaria sin el aval de la supervisora que es quien conoce la problemática de su escuela desde su inicio.