Talan Parota de Alrededor de 130 años en Predio de San Vicente sin Permiso del Ayuntamiento de Bahía de Banderas

Fueron denunciados los taladores y el ganadero argumentó que tumbaron la parota porque era un riesgo para su ganado, ya una de sus ramas había matado a una de sus vacas porque el árbol estaba podrido. Inspectores apercibieron al propietario del terreno y el lunes 24 de junio 2019 deberá arreglar su situación jurídica en Desarrollo Urbano y Ecología

Por Paty Aguilar

Por reporte ciudadano ganadero de San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit, junto con un grupo de taladores de árboles fueron sorprendidos derribando una parota de alrededor de 130 años. Los hechos se registraron a temprana hora de este sábado 22 de junio 2019. Al lugar arribó la policía municipal y más tarde un inspector de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del X Ayuntamiento, quien apercibió al dueño del predio para presentarse en esta dependencia este lunes 24 de junio para conocer su situación jurídica sin suspender la tala.

Vía celular Noticias Puerto Vallarta, recibió también el reporte por lo que nos apersonamos en el lugar tras haber escuchado que se trataba de una parota de alrededor de 130 años y que ese hecho debía ser sancionado, que es totalmente inaceptable talar árboles sin permiso y con el argumento de que porque una rama de este árbol le había matado una vaca al propietario del predio y que a cambio de ello plantarían árbol habillo en la línea de su lienzo.

El reporte que se dio a Seguridad Pública de inmediato fue atendido, llego una patrulla y se detuvo el corte, aunque el gran árbol ya había sido totalmente derribado. Al lugar llego un inspector de Desarrollo Urbano, quien luego de revisar los hechos levantó un apercibimiento al responsable del predio, Rogelio Mariles, hijo del dueño del terreno que tiene ganado también, don Francisco Mariles.

La explicación que se dio a este medio de comunicación fue la misma que se le dio a la persona que les llamó la atención y llamo a la policía municipal, que el árbol estaba podrido, que ya les había matado una vaca y como en esto días bajaran su ganado a este predio, decidieron cortar el árbol.

Que ya había ido a Desarrollo Urbano el pasado jueves a solicitar el permiso, pero como no podían esperar y ya tenían contratados a los taladores pues decidieron cortarlo la mañana de este sábado 22 de junio. Que ellos ya plantaron en este mismo predio más parotas y que ya no quería su papá que este árbol le matara más vacas porque algunas de sus ramas estaban podridas.

Mencionaron que quienes les llamaron la atención visiblemente molestas, dos mujeres que tienen un rancho por esa zona, les dijeron que debían encerrarlos en la cárcel, multarlos y que los restos de ese árbol se incineraran porque el derribe era para hacer negocio con la madera de este valioso árbol y que ellos no tenían esa intensión, sin embargo, el talador señaló que efectivamente, había hecho un arreglo con el ganadero que no le cobraría la tala del árbol pero que ellos aprovecharían la madera. Todo lo anterior sin darse cuenta de que efectivamente estaban cometiendo un delito o quizá si lo saben, pero como no hay acciones en su contra, lo seguirán haciendo.

Veremos el lunes como resuelve el X Ayuntamiento estos hechos ilícitos en contra del medio ambiente del municipio. Si la policía municipal levanto los datos generales de estas personas, si el inspector también tomó datos generales de los taladores porque al parecer se dedican a este oficio y ellos no piden permisos de tala de árboles a quienes los contratan, así me lo hizo saber el propio talador, pero que, a partir de este día, dijo, lo iba a pedir para no meterse en problemas.

Le pregunté si la policía o el inspector le habían informado algo al respecto, me dijo que no. ¿Así cómo?

Y la acción de que el X Ayuntamiento debe incinerar los restos del árbol es para evitar el usufructo de la tala clandestina de árboles en este municipio que se sabe se realiza de manera cotidiana, no solo en este lugar sino también la zona sierra del cerro del Vallejo, eso es de todos conocidos pero nada se hace al respecto.