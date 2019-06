¡Atrapar y liberar! 59° Torneo Internacional de Pesca Deportiva San Blas

Uno de los eventos deportivos insignia de la Riviera Nayarit, considerado entre los mejores en el Pacífico mexicano, se realizará por primera vez bajo la modalidad Catch and Release.

Oscar Juárez/La Opinión El Histórico Puerto de San Blas está listo para recibir el 59° Torneo Internacional de Pesca Deportiva San Blas 2019, que se realizará del 27 al 30 de junio de 2019 en la Marina Fonatur. La novedad es que por primera vez en 59 años, el torneo será bajo el formato Catch and Release(Atrapar y Liberar).

Presentado por el Club de Pesca Deportiva Tepic A.C., el torneo es considerado uno de los eventos insignia de la Riviera Nayarit y el mejor en su rubro en todo el Pacífico mexicano. Cuenta con el respaldo de la Asociación Estatal de Pesca Deportiva Nayarit A.C.; el Gobierno del Estado de Nayarit, a través de la Secretaría de Turismo, así como de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB) y la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC).

Francisco Navarrete Buhaya, director de los torneos de pesca en Nayarit, informó que este año el evento promete emociones y grandes momentos para los amantes de la pesca deportiva, pero lo más trascendente es que, de acuerdo a la tendencia mundial para preservar las especies, el comité organizador decidió adoptar el formato de Catch and Release.

“Todo cambia; en los últimos 60 años hemos sido testigos de infinidad de sucesos que cambiaron la historia. Con el fin de que en el futuro podamos heredar este bello deporte a las futuras generaciones, del 27 al 30 de junio seremos testigos de esta nueva modalidad que ya es tendencia a nivel mundial, y no podíamos quedarnos atrás”.

DETALLES: Habrá una sola categoría: Catch and Release.

+ El costo de inscripción por embarcación es de $25,000 MXN. (Habrá descuento para los pescadores afiliados a la Asociación Estatal de Pesca Deportiva A.C.).

+ Los equipos confirmados vienen de diferentes regiones del interior de la República Mexicana como Guadalajara, Ciudad de México, León, San Luis Potosí y Veracruz, entre otras. También competirán embarcaciones con visitantes de Estados Unidos y Canadá.

PREMIOS: Primer lugar: 300 mil pesos MXN + Trofeo conmemorativo.

Segundo lugar: 200 mil MXN + Trofeo conmemorativo.

Tercer lugar: 100 mil MXN + Trofeo conmemorativo.

Cuarto lugar: Inscripción al 7mo. Torneo Internacional de Pesca Deportiva La Cruz 2019 + Trofeo conmemorativo.

Premio especial: Inscripción al 7mo. Torneo Internacional de Pesca Deportiva La Cruz 2019 (Para el equipo de pescadores mejor posicionado después del 4to. Lugar).

Rifa especial: Vehículo Nissan March Active A/C 2019.