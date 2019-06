LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



ORGULLO NAYARITA Y NACIONAL

Que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Antonio Echevarría García, haya estado presente en la Organización de las Naciones Unidas, destacando la importancia de los cambios y atenciones, en la Juventud, el que ya no haya zozobra, sino atención a la problemática de la ciudadanía, el temor y varias cosas que ya no es igual, el pequeño Girón de Tierra, espacio y situaciones, que van enmarcadas en lo que viene siendo NAYARIT, y que se siguen buscando los beneficios para todos y en todos los ámbitos, sectores y organizaciones con un sólo objetivo, el Bienestar del Estado………..JOSÉ MERCADO NO CUMPLIÓ. Se le fue de las manos, la gran responsabilidad y la confianza en él, sería su Soberbia o su inmadurez en el servicio público? Pues fueron dos, una tras otra, lo de los pobladores que tomaron la carretera 200 por falta de agua y que hasta que TRONO el descontento popular, mandó las pipas de agua, pudiendo EVITAR esto, si lo hubiese hecho cuando se le avisó con dos días antes de que estallara el movimiento y tuviese que estar el mismo Presidente Municipal Jaime Alonso Cuevas Tello, para dialogar y llevar la fiesta en Paz, de igual manera se le salió de control, el asunto de SAYULITA y ahí de nueva cuenta, se le salió de control el asunto a JOSÉ MERCADO, pues también se le avisó y permitió bajo presión o por falta de oficio el apagar el fuego, aunado a estos fracasos la rencilla con el Regidor JAZIEL y en lugar de dialogar OTRA VEZ, optó u ésta por la más errónea dentro de su cargo y responsabilidad, en lugar de negociar, le echó los PERROS, que se sienten necesarios, intocables y propietarios de la verdad, tildaron al joven funcionario desde flojo hasta del otro bando COSA, que derramó el vaso agitando la grilla barata y vulgar, lo que hizo tomar la decisión de darle las GRACIAS a JOSÉ MERCADO, quien no tuvo la opción más que agarrar sus tiliches e irse con la cola entre las patas………LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL. Continúa haciendo lo que hace tiempo debió hacer, para bajar el índice DELICUENCIAL, en nuestra Entidad Federativa, JORGE BENITO, se fajo y ahora está deteniendo a varias lacras de la sociedad, como los tristemente TIRADORES, desarticulando las sustanciosas económicamente hablando TIENDITAS, en la calle, colonias, fraccionamientos y barrios, donde hombres y mujeres a la par, se dedican a éste ilícito negocio, lo que les ha costado, ser encarcelados y perder tras las rejas parte de su juventud, otros su honor e imagen incluso hasta la vida al enfrentarse a tiros con la Autoridad y NO, haya que olvidar que cuando el Gobierno se decide NO, hay quien pueda con él, pero los familiares y amigos en lugar de hablar y tratar de retirarlos del mal camino, al contrario se sienten poderosos, humillando, pisoteando y al final terminan encerrados o en el panteón, haciendo un recuento ya van más de 30 detenidos, por diferentes motivos………SE DEBE INVESTIGAR LA MUERTE DEL JOVEN BOMBERO. Óiganme NO, cuando alguien daña la flora , la fauna, el medio ambiente, a un animal, de inmediato aunque no sean Ecologistas, inspectores ni nada, sólo mitoteros y entrometidos pegan el grito al CIELO, mediante las redes, hacen escándalo Y AHORA la muerte de CHANEQUE, quien perdiese la existencia, según por negligencia de la Empresa de Clase Mundial y no llega ni a la de barrio, dónde por apagones se corta la Energía Eléctrica y que por cierto es muy costoso el consumo AYER el bombero llegó y se ELECTROCUTO Muriendo en el acto, cumpliendo con su deber, protegiendo a otros él dio su vida, como ahí qué, la responsabilidad o irresponsabilidad de quien fue y porque, pues es necesario que haya un respuesta a esta negligencia , la familia tiene el gran dolor de haber perdido a su ser querido, pero mañana que dirán y le dirán a sus hijos, se tiene que decir, escribir y se dijo y se escribió