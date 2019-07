LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME CUEVAS TELLO

El Alcalde Jaime Cuevas Tello atendió a más de SESENTA personas en la Presidencia Municipal, que le solicitaron Apoyos Económicos, Traslados a Tepic, Guadalajara por motivos de Salud, Atención Médica, Medicinas, Canalización a Estudios Psicológicos, Descuentos en Multas de Tránsito, Agua Potable, Licencias de Negocios, Impuesto Predial y Asesoría Jurídica, TAMBIÉN éste Viernes tendrá Un Gobierno Cerca de Ti, en San Juan de Abajo, en la Plaza Principal, para seguir atendiendo, escuchando y resolviendo los asuntos que le presenten………SEGURIDAD PÚBLICA, CARNE DE CAÑÓN. No ha habido un Gobierno Estatal que, haya mantenido un orden y real control de la Delincuencia tanto Organizada o Desorganizada, los ASESINATOS de ciudadanos y Policías, Federales, Estatales o Municipales, incluyendo, a Tránsitos, HOY no es la excepción, siguen cayendo gentes del orden, como QUIÑONES EPD, quien fuera Director, Subdirector y últimamente Instructor de la Licenciatura en Seguridad Pública dependiente de la Universidad Tecnológica de Xalisco, seguramente qué, la larga estela de crímenes entre los mandos policiales y de ciudadanos NO, parará sin embargo ESTO, no puede seguir pues atrapar o detener Malvivientes de baja escala, tiradores de droga, raterillos, los que no dan dinero para alimentar a sus hijos, los que se roban algo para comer, que chocan o conducen con aliento alcohólico, son PRESA FÁCIL, de la Autoridad Local, que capturen al jefe de la Plaza, a un Asesino de Gran Escala, a un Empresario que bajo su Compañía cometa delitos y tanto Baqueton que anda libre, por lo tanto ésta Táchira, pone en ENTREDICHO al Secretario de Seguridad Pública Estatal JORGE BENITO RODRÍGUEZ, pues el que le maten a un alto Jefe Policiaco, con toda la Impunidad NO, es una buena señal de uno de los principales, de brindar Seguridad a la ciudadanía, les sean matados sus principales comandantes………CARLOS VIRGEN FLETES, TESORERO DE BAHÍA DE BANDERAS. Desde su arribo al cargo, se registra en su BITÁCORA un poco más de 600 personas atendidas, que la verdad son POCAS, pues a casi dos años de estar al frente de donde, miles de Proveedores, acuden a solicitar los pagos o las fechas de preguntar cómo van su trámite, el recibir a los funcionarios, trabajadores, empresarios y sus mismos colaboradores, o una de dos, atiende a poca gente diariamente o NO se registran en la libreta, porque dicha cifra que arroja el número de registro es muy bajo………SUTSEM NO ACEPTARÁ LA LEY LABORAL. Ahí quien tiene la culpa, el Gobierno, la Sociedad o los Trabajadores, poniendo en CLARO las cosas, a punto de vista de mucha gente, son las circunstancias y de los mismos integrantes del Sindicato, porque primero buscan desesperadamente un trabajo » DE LO QUE SEA» aunque sea barriendo o lavando los » baños» después de varias vueltas y espera, les dan la buena noticia y YA, respiran aliviados, contentos, felices pues ya van a contar con un trabajo que les permitirá ganar DINERO, para los compromisos y una mejor condición de vida, llegan y cumplen con sus obligaciones laborales, muy sonrientes, saludadores y atentos a los meses, les meten las idea de SINDICALIZARSE, cosa que les permitirá obtener más y mejores prestaciones, YA, no estarán haciendo ése trabajo tan bajo y vergonzoso YA, con el apoyo del Sindicato subirán de cargo y por supuesto de «Categoría» ya no quien sea, le mandará, le gritara ni le tratarán mal al contrario podrá faltar y regresar los malos tratos recibidos, LOGRA ingresar al Sindicato y de inmediato el cambio se nota, Soberbio, Altanero, Grosero y hasta irresponsable, se convierte el Trabajador y NI, quien le pueda decir algo, porque el trámite o hasta el simple saludo, te lo da como si la categoría y ser miembro del Sindicato le hace superior a todos los demás, quien le otorgó el empleo es criticado y hasta traicionado, porque el «puesto él o ella se lo ganó con su sacrificio y esfuerzo, no le debe nada a nadie» llega el momento en que se deben tomar medidas para REGULAR, el gasto de administración Municipal o Estatal y pegan el grito al CIELO, porque se les violan sus derechos, en verdad sus derechos es tratar mal al ciudadano y abusar de ser BURÓCRATAS?