Apoyo del programa para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras”

Se otorga el pago a todos aquellos beneficiarios que ya recibieron un primer pago en el mes de abril

*Sí tú, ya recibiste el primer pago en el mes de abril y aún no llega tu segundo pago, puedes acudir con tu credencial de elector a nuestras oficinas. Av. Rey Nayar No. 43 de 09:00am -03:00pm –sólo hasta éste viernes.

Comunicación Social/Secretaría del Bienestar

Luego de que se extendiera por alrededor de seis días, el plazo para el pago del apoyo del programa para el bienestar de niñas, niños, hijos de madres trabajadoras; es como éste viernes 12 de julio se cerrará la etapa de pagos a todos aquellos beneficiarios que en su momento ya obtuvieron el pago en el pasado mes de abril, con lo que éste, sería el segundo apoyo otorgado.

Dicho pago es correspondiente a la segunda entrega del bimestre mayo-junio. Éste es entregado directamente en los hogares de los beneficiarios, por lo que se ruega estar al pendiente para la entrega del mismo o en caso de que aún no llegue directamente hasta tu hogar y fuiste beneficiado en el pasado mes de abril con el primer pago, puedes acudir con tu credencial de elector, curp del menor, así como el ID ”número identificador del programa”, a nuestras oficinas en Av. Rey Nayar No. 43 a un costado de Tránsito Estatal con un horario de 09:00am a 03:00pm hasta éste viernes 12 de julio. El apoyo sólo podrá ser cobrado por el beneficiario que realizó el trámite, no familiares o amigos.

Después de ésta fecha, el dinero del apoyo ya no podrá ser reintegrado. Recuerda que como beneficiario, el apoyo económico que estás recibiendo es para la atención y cuidado de tu hijo (a).

Si en un futuro, te interesa contar con éste apoyo, te invitamos a estar al pendiente de nuestro fan-page – en Facebook- Secretaría de Bienestar Nayarit, ya que será por éste medio donde demos a conocer la próxima convocatoria de ingreso.

Para mayor información, puedes comunicarte a los teléfonos 210-32-95 o 210-32-97 extensiones 41603 – 41612-41636