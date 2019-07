Nayarit avanza en materia de seguridad: AMLO

* La entidad ocupa el lugar 27 en incidencia delictiva, de diciembre de 2018 a mayo de 2019, informó el Presidente de México en la conferencia mañanera, realizada en la capital nayarita

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, en su conferencia mañanera de este viernes —realizada en la sede de la 13/a. Zona Militar—, que Nayarit ha puesto un gran ejemplo en materia de seguridad a todo el país; “se avanza mucho en garantizar la paz, cuando la autoridad actúa con independencia y con autonomía de las bandas de la delincuencia; esa es la enseñanza mayor que nos deja Nayarit”, indicó.

López Obrador reconoció que, en el estado, la seguridad pública ha mejorado; sin embargo, dijo, “son tiempos difíciles”; las cosas han cambiado en Nayarit, gracias a acciones realizadas por el gobierno estatal actual, que ha mejorado los sueldos de los policías, así como el deslinde de la autoridad con las bandas delincuenciales, de ahí que la entidad está en el lugar 27 de incidencia delictiva, reiteró.

Antes de la rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo federal sostuvo una reunión de seguridad con los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública, así como con el comandante de la Guardia Nacional y el subsecretario de Gobernación, en la que también estuvo presente el Gobernador Antonio Echevarría García. En el encuentro se dio a conocer que en la entidad operan mil 453 elementos de la Guardia Nacional.

En su sexta visita al estado, López Obrador destacó su buena relación con el pueblo nayarita, “hemos mantenido una buena relación con el gobierno estatal y gobiernos municipales, y así seguirá siendo para que se tenga una idea la importancia que tiene para nosotros Nayarit, que era como el ‘pulgarcito’ en años anteriores, un estado abandonado, con la paradoja de ser estado rico con pueblo pobre; llevo seis visitas a Nayarit en el tiempo que estoy como presidente de México, y voy a seguir viniendo”, adelantó.

El mandatario federal reiteró que las oficinas federales de Fonatur funcionarán, en breve, desde Bahía de Banderas, Nayarit, y confirmó que el antiguo penal federal de las Islas Marías se convertirá en un centro de desarrollo y capacitación en materia de medio ambiente, proyecto que también está caminando.

Respecto al costo del servicio de energía eléctrica en la zona norte de Nayarit, destacó que personalmente ordenó una investigación sobre ese tema y que la información que recibió es que no ha aumentado las tarifas eléctricas en términos reales.

Aseguró López Obrador que no aumentarán las tarifas de la electricidad y otros energéticos, no solo en Nayarit, sino en todo el país. «Todos los días estoy vigilante, porque no quiero que nadie me señale que no he cumplido o que no vaya a cumplir», destacó el mandatario federal.

Finalmente, al contestar un cuestionamiento sobre la situación financiera de la Universidad Autónoma de Nayarit, el presidente puntualizó que su administración dará todo el respaldo a las instituciones educativas que manejen los recursos públicos con transparencia.