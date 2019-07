Se suman ciudadanos al cuidado de los árboles

Muchos bahiabanderenses reconocieron la importancia del cuidado al medio ambiente y del papel que los árboles tienen en la vida de todos los seres vivos, adoptando un árbol en la plaza pública de San José de Valle, donde se llevó a cabo la celebración del Día Nacional del Árbol.

“Lo voy a cuidar, protegiéndolo y lo voy a poner en mi patio. Porque si no los cuidan eso estaría muy malo, los árboles tienen vida y ellos hacen algunas cosas por nosotros, nos dan oxígeno, el aire y otras más cosas; yo les diría que adopten un árbol, que no los corten: los árboles nos dan sombrita y si no nos pueden dar uno, no importa, solo importa que amemos a los árboles “ comentó César Islas, un menor de seis años que orgulloso cargaba su árbol y el certificado de adopción.

Julio Pelayo, vecino de Punta de Mita, se dijo contento por la iniciativa del Gobierno Municipal, para que los vecinos puedan adoptar un árbol: “Si, bastantes. Porque en vez de poner, los tumbamos, es la cultura que tenemos casi la mayoría de ejidatarios que para poder sembrar y cosechar algo hay que tumbar árboles; pues que hagan conciencia y que traten de poner uno o dos mínimo por persona, en algún lugar, al borde de la carretera o en un lote baldío” y se dijo preocupado, por los cambios bruscos en el clima consecuencia del cambio climático, “ya lo tenemos, ¿no? ¡El calorón! A lo mejor nosotros ya no lo vemos, pero a futuro ellos si lo van a resentir”.

“Me parece muy bien ya que nuestro País, el mundo nos está pidiendo ayuda” dijo Aldo Ramírez, vecino de San José, sobre la adopción de árboles y señaló que el cambio climático y la contaminación, es una cosa que como joven le preocupa: “Me preocupa mucho no volver a ver el cielo azul, el verde de los árboles, el mar azul, que se acabe todo por la basura que hay, sería muy difícil” dijo.

Las adopciones de árboles tendrán un seguimiento a fin de garantizar el que sean plantados y las personas que también deseen adoptar un árbol, pueden acercarse a las instalaciones del Vivero Municipal ubicado en la salida de San José del Valle hacia San Juan.