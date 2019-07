Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Duelo de estrategas en la carrera por la gubernatura; encabeza la lista Gloria Elizabeth Núñez, senadora; acaba de conseguir la tarifa eléctrica 1F, sin más esfuerzo que la gestión con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con quien la ex alcaldesa de Compostela, Nayarit, pretende obtener la condonación de los recibos que los usuarios de la zona norte no pagan desde 2018. Canalizó el problema en la instancia adecuada, liderando en la capital del país, a los miles de habitantes que sufren por falta de dinero para pagar las altas tarifas que les han llegado en temporada de calor agobiante. Este solo asunto elevó a Gloria al pináculo de su existencia, colocándola en un sitial privilegiado entre los ciudadanos que gustan de hechos y no de palabras. La Senadora está realizando un excelente papel en la llamada Cámara Alta, donde seguramente habrá de aplicarse para apoyar a Nayarit en lo que necesite; ha hecho muchísimas cosas por su gente, pero vamos a esperar que ella misma, en conferencia de prensa, nos informe y ya nosotros haremos lo propio, difundiendo por todos los medios, ese importante trabajo de la talentosa y audaz servidora pública, la cual va agarrando un colmillo muy retorcido, al grado de estar en el ánimo del propio López Obrador y de Toñito Echevarría; hay que destacar los buenos comentarios que le dedicó en su gira por Nayarit, el propio dirigente nacional del PAN Marco Cortés, mencionándola en primer término, como una de los pilares de Acción Nacional para refrendar el triunfo en los comicios del 2021. Jaime Alonso Cuevas Tello, en segundo lugar, recibió del líder máximo albiazul, comentarios que aprueban su trabajo al frente de la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas, donde está cumpliéndole al pueblo que lo llevó al poder, podríamos decir que hasta con creces, lo que le merece aparecer en forma cotidiana en los principales medios de Nayarit. En tercer lugar Polo Domínguez, quien después de haber perdido la presidencia municipal de Tepic con Ney González, regresa con fuerza inusitada logrando su sueño dorado de ser alcalde capitalino, de donde pide licencia para buscar la gubernatura, quedando en el camino ante la popularidad desmedida de Toñito Echevarría, quien lo hace presidente del Congreso del Estado; Polo primer munícipe, no pierde tiempo, recorre los municipios de Nayarit, dando a conocer que quiere la grande, objetivo que fortalece desde la alta tribuna legislativa local, desde la cual aprueba junto con sus compañeros de viaje, reformas que transforman la vida política, económica y social de nuestra entidad. Pero es precisamente la llamada ley burocrática la que puede contribuir grandemente a frenar la aspiración de Polo por la gubernatura, en el hipotético caso de que la amarrara, pero también el hecho de haber apoyado, en contra de Toñito, a Juan Guerrero, para que este lograra la Presidencia estatal del PAN; el galeno ha jugado mal las cartas y eso puede dejarlo en el camino. Le queda como opción echar mano de la candidatura independiente o pedir los favores del PRD, teniendo como aliado a Guadalupe Acosta Naranjo. Es de suponerse que Francisco Javier Castellón Fonseca, perredista, debe buscarla por ese partido, pero en política, como decía el maestro Jesús Reyes Heroles, el fondo es forma. Naranjo, que se siente propietario del PRD, siempre ha estado del lado de Polo Domínguez, cosa que nos mueve a pensar que si el galeno no encuentra eco en el PAN, le queda el partido del sol azteca; aunque el mismo Juan Guerrero me confesó que no descarta apoyar al presidente municipal de Tepic para que sea el abanderado del PAN por la gubernatura. En el PRI parece más claro el panorama; Manuel Humberto Cota Jiménez, que en el pasado reciente alcanzó los cuernos de la Luna: Senador y dirigente nacional de la CNC, se corona cuando lo hacen candidato del tricolor a Gobernador, cargo que se le niega no obstante y haber obtenido solo, votos limpios que sin alianza lo hubieran llevado a gobernar Nayarit. Apoderado del PRI estatal donde puso como Presidente a Enrique Díaz López, quien fue diputado federal plurinominal con su respaldo, ya tiene amarrada una segunda oportunidad, legítima, sin nadie que le haga contrapeso, pues Adán Casas Rivas se conforma con ser candidato a diputado federal por el tercer distrito. Esto sin lugar a dudas estará provocando inconformidad cuando anuncien la nueva, tormenta que habrá de generar unidad en torno al polémico Manuel Cota, muy hábil en convertir los disensos en consensos. Cota ahora sí, aprovechará las debilidades de sus adversarios, atacando al Robertismo que se apoderó de MORENA, pero sobre todo al gobierno que jefatura Toñito Echevarría, criticando también a López Obrador, un error que no debería cometer, en virtud de que AMLO seguirá muy en el ánimo de la gente. Por el lado del Partido del Trabajo, dependen de lo que diga López Obrador, con el que aún tienen fundamentales coincidencias, a pesar de que los tenía divididos el problema de los CENDIS. En estos momentos, la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso alimenta la llama de ir por la gubernatura, con la bandera del PT. De la misma forma que los demás aspirantes, se anda moviendo por todo el Estado, haciéndole saber a la gente que quiere ser la primera mujer en Nayarit que llegue al cargo de Gobernador. Corita siempre ha contado con el apoyo del grupo que lidera Ney González, por ello no se descarta que el chaparrito de la Mololoa, le aporte capital político y financiero, a la talentosa dama que fue dos veces Presidente Municipal de Tepic, diputada local, federal y Senadora, llevando en la fórmula al Presidente de la Cuarta Transformación Andrés Manuel López Obrador. Por el Movimiento Ciudadano, Raúl José Mejía González, toda su vida como priista esperando una candidatura que no le dieron; hoy, con el respaldo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no se descarta que busque de nuevo la gubernatura, con el mismo proyecto que a su juicio necesita Nayarit; industria, apertura empresarial, fortaleza educativa, seguridad. Por el lado de Hilario Ramírez Villanueva, Layin, este anuncia segunda vuelta electoral para el 2021; obtuvo un tercer lugar en la pasada contienda pero no se sabe si buscará la gubernatura como candidato de la sociedad civil o abanderado por el estatal partido Levántate para Nayarit. Layin prometió la vez pasada apoyos increíbles a los que menos tienen, como el 60 y más, programa de vivienda para las madres solteras, becas para los estudiantes de todos los niveles, e inversión nunca vista en el campo, la ganadería, la pesca y la minería. Con todo y que mucha gente cree que no podría cumplir sus promesas, Layin tiene grandes posibilidades de ser Gobernador. El Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, desplazado por su compadre Ney González, en el 2005, contaba con el apoyo del centro para gobernar Nayarit desde Palacio de gobierno. Queda en el camino después de participar en consulta a la base fraudulenta que favorece al Ney y ya como abanderado del PRD, pierde la elección tras caerse el sistema de conteo de los votos que le daban al galeno, tres puntos arriba del Ney. Pierde de nuevo, ahora contra Roberto Sandoval Castañeda, alguna vez simpatizante de Navarro; en la tercera contra Toñito Echevarría, tampoco logra la gubernatura y en la elección federal reciente, obtiene miles de votos para Senador de la República, abanderado por el partido Encuentro Social, que perdió su registro dejando a Miguel Ángel la opción de escoger otro partido o quedar como independiente. Tengo entendido que forma parte de la bancada de MORENA pero sin suplente, el cual fue inhabilitado por ser Daniel Sepúlveda, pastor de una iglesia a la que renunció en forma reciente, no alcanzando los cinco años que marca la ley. Mucho se ha especulado en el caso de Miguel Ángel Navarro, que si pide licencia y el Senado le aporta un suplente; yo creo que el Doctor Navarro, estará en las boletas del 2021 como candidato a Gobernador, aunque no puedo asegurar por cual partido o si va de manera independiente. Tiene un magnífico trabajo respaldándolo, una gran experiencia lograda con los años en diferentes cargos, donde la gente que ha servido, le reconoce talento, tolerancia, honestidad, humildad y resultados palpables. Para el Dr. Navarro es el ahora o nunca, la mejor oportunidad de llegar a un gobierno del Estado que ocupa un Jefe del Poder Ejecutivo estatal que esté siempre en Palacio, atendiendo comisiones y diseñando políticas públicas que sienten las bases del Nayarit que todos queremos… PALESTRAZO: motivado por el ambiente político que se vive, hasta este poeta de Cucharas pudiera animarse a buscar mínimo la Presidencia Municipal o ya de perdis una regiduría.