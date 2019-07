Ayuda Humanitaria en Jarretaderas Ciudadanos Apoyan a Adultos Mayores Enfermos y sin Familia

· Miri Yescas, Vicky Covarrubias, Carmen Sepúlveda en Jarretaderas Redsocial de Facebook, activaron los buenos sentimientos de vecinos de Jarretaderas, Bahía de Banderas, Nayarit, para ayudar a adultos mayores sin familia o en situación de calle que desafortunados necesitan comida, casa y medicamentos; la respuesta no se hizo esperar

Por Paty Aguilar

Aunque ya lo han hecho en otras ocasiones, esta vez el llamado de auxilio se inició el 17 de julio 2019 a través del muro del Facebook de Ana Rosa MK que fue compartido a su vez en el muro de Jarretaderas Redsocial “Ayudémoslo se encuentra en Jarretaderas, Nayarit, desde el 11 de julio está en estas mismas condiciones el señor Basilio”, así inició la cadena de ayuda que como un acto humanitario vecinos de esta comunidad y del municipio unieron sus corazones y esfuerzos para rescatar de la calle a don Basilio enfermo de sus piernas como consecuencia del diabetes , así como la compra de pañales y medicamentos para otros adultos mayores que no tienen familia y viven solos.

Las fotos publicadas de don Basilio, conmovieron a esta comunidad por lo que de inmediato se pidió ayuda a las autoridades municipales, pero solo respondió la regidora de esa demarcación Lupita Peña, desde el DIF Municipal no hubo respuesta positiva en virtud de que este señor que vive en situación de calle y que además padece de enfermedad mental, reconocieron que no se cuenta con instalaciones para atender este tipo de afectaciones psiquiátricas y aunque es parte de su responsabilidad, no hubo eco.

Tanto Miri Yescas, como Azucena Coronado, Vicky Covarrubias, Carmen Sepúlveda y otros más, se dieron a la tarea de pedir apoyo a través del muro Jarretaderas Redsocial, -es inhumano ver al señor Bacilio en esas condiciones y no hacer nada por él- coincidieron.

A partir de ese día 17 de julio, los vecinos se organizaron y don Bacilio ya fue atendido medicamente y le dieron asilo en la casa de doña Teófila, pero se necesita despensa y artículos de primera necesidad, pero aparte gestión para que don Basilio sea internado en un lugar adecuado, según comentan en su muro.

Lo anterior, genero un movimiento de ayuda humanitaria que motivó a estas mujeres a buscar reunirse en pro de trabajar para ayudar a estas personas adultas mayores que necesitan ayuda inmediata porque están solos sin familia y en caso de don Basilio en situación de calle.

“Porque tenemos que hacer una reunión y hacernos responsables de que vamos a trabajar por gente que lo necesita y que si quiera ayudar al prójimo. Porque Basilio necesita que lo internemos en un centro donde le den sus medicamentos, comida y lo cuiden, si nos unimos podemos hacer comité y ponernos a trabajar se pueden hacer tantos eventos y tocar puertas con personas que tienen la posibilidad de ayudar y les gusta hacerlo y las hay en nuestro municipio solo es cuestión de organizarnos. Y el Comité De Acción La Jarretaderas anduvo haciendo rifas para que hubiera banda en el pueblo para fiestas que mejor que hacer que se unan hacer y trabajar para el bien de quien lo necesita. Porque en esta vida todos en algún momento necesitamos de los demás.” Fue uno de los comentarios que nacieron a raíz del caso de don Basilio.

Azucena Coronado, por su parte comentó “Mi llamado es convocar una reunión y formar un tremendo equipo que esté dispuesto a trabajar en eventos y lo recaudado lo administre alguien y de ahí se esté ayudando a la gente que tiene la necesidad. Hay una señora ya muy mayor que también anda por la calle pidiendo una limozna para comprar su medicina se llama Ana, esta Sayula también que necesita, doña Celia, está un señor de la tercera edad con una niña especial y a él ya la regidora lo apoya con vivienda gratis lo cual le aplaudo ese gesto de bondad. Y así hay tanta gente que nos necesita y unidos podemos hacer grandes cosas y ayudar al prójimo. Pero esto no es juego porque todos dicen yo ayudo y al momento que se necesita el apoyo nadie de los que dijo que, si apoyan, se hace presente. Recuerden, hoy son ellos mañana podemos estar nosotros necesitando la ayuda o nuestros hijos así que si dices si párate responsable y has valer tu palabra.”

Miri Yescas pidió despensa que se puede donar como Frijol a granel, Arroz, Sopas, Verduras, Frutas,, Pollo, Pescado, Artículos de limpieza, Artículos de higiene personal y nada enlatado para don Basilio por las recomendaciones médicas y agregó el día 17 de julio “Ahí voy otra vez, se hizo todo lo que se pudo con las autoridades y la familia, y pues nada, el Sr. Basilio se encuentra cada día más mal , como vecina de Jarretaderas no me puedo quedar con los brazos cruzados, el apoyo que se consiguió es de mi amiga Lupita Peña para levantar un tejado y sus medicamentos, en esta ocasión, pido apoyo con mano de obra, polines, clavos, alambre y todo lo que se necesite para poder hacer el techo, es un acto de humanidad, pueden dirigirse con mi amiga Carmen Sepúlveda o su servidora, cualquier ayuda que sea es bien recibida el sr. Ocupa de nuestra ayuda!! ¡¡Me ayudan a compartir por favor!! ¡¡Dios se los pague!!”.

Y para el día 20 de julio, Miri Yescas escribió “Gracias, gracias, gracias a todos los que directa e indirectamente están apoyando al Sr. Basilio, autoridades y gente de buen corazón esto no se acaba aquí, se consiguió un lugar temporal, pero se ocupa despensa, artículos de primera necesidad, él se encuentra ahora a cargo de la Sra. Teófila, pero, ocupa de todos nosotros para seguir apoyando con su vida cotidiana. La ayuda puede ser canalizada con Carmen Sepúlveda, Vicky Covarrubias, delegación, con su servidora o directamente con la Sr. Teófila.

Asimismo, también se recibió ayuda para otro adulto mayor “MIL GRACIAS A LOS ANGELES que hoy nos hicieron llegar sus aportaciones. Esta noche entregamos dos cajas de pañales a nuestro amigo Sayula y 1,000 pesos en efectivo. También llevamos 6 paquetes de pañales a una pareja de viejecitos que lo necesitaban La Sra. Ana María y su esposo Pedro. Falta más ayuda, pero poco a poco seguiremos atendiendo cada caso que nos hacen llegar a nuestra red. Muchas gracias por su confianza y por seguir apoyando de manera económica y material a nuestra gente que más lo necesita, Dios los bendice por su enorme corazón.”

También pidieron apoyo para otro par de adultos mayores que no tienen familia “Solicitamos de su valiosa generosidad para ayudar a dos personitas de la tercera edad, ellos necesitan un ventilador ya que con el rayo del jueves pasado se les quemó al igual que sus cables eléctricos, también ocupan pañales y despensa, y además no alcanzaron a pagar la renta. Esto debido a que Doña Anita no alcanzó a cobrar su cheque de jubilación que utilizan para solventar sus necesidades básicas, tristemente Doña Anita comienza a olvidar estos detalles. El señor Don Pedro su esposo está enfermo de cáncer y ocupará medicinas y asistencia médica eventualmente, como verán las cosas no les han sido fáciles ambos viven solos y fueron asistidos por muchos años por la Sra Norma su vecina quién desafortunadamente murió en abril pasado, aun así, sus vecinos y familiares de la Sra Norma siguen ayudando. Ante esta situación te pedimos nos ayudes a donar lo que esté en tus manos, puede llevarlos directamente a su domicilio o bien nosotros se los hacemos llegar. Ellos viven en la calle Gustavo Diaz Ordaz a media cuadra de la ferretería de Toño. Sus nombres completos son: Ana María García Ruiz y Pedro izas López. Muchas gracias por todo lo que haces Dios les bendiga y les retribuya sus buenas acciones. APOYA y comparte por favor.”

Se trata pues de acciones humanitarias por parte de los ciudadanos ante la falta de atención por parte de las autoridades estatales y municipales a excepción de la regidora de esta demarcación, Lupita Peña.