Contralínea

Comienza a salir el Sol y terminar con rezagos

El trabajo del equipo jurídico del ayuntamiento de Bahía de Banderas comienza a mostrarse en plenitud, en donde las carpetas de seguro se habían extraviado, razón por la que aquellas obras inconclusas ahora comienzan a germinar sus alcances, puesto que ahora se anuncia con pompa y platillos los trabajos para terminar con lo que dejaron a medias como lo es el puente peatonal para llegar seguros al centro comercial Lago Real allá en la zona de Valle Dorado, o sea que ahora si se construirán las escaleras que cruzarán la carretera federal 200 y con ello acabar de una buena vez con el peligro que implica atravesarla por la gran cantidad de vehículos que por ahí circulan, o sea que después de tantos años usándolo como un armazón estructural de acero, en donde los anuncios daban el recurso a la empresa que lo construyó y en nada beneficiaba a la gente, por fin anuncian la colocación de las rampas para que la gente lo cruce sin peligro de ser atropellados, aunque se espera que esta vez este puente peatonal sirva para eso, que no sea, como muchos otros, un simple paso que nadie use como el que se encuentra en Palma Real, Jarretaderas, Mezcales y otros más.

De la misma manera anuncian el inicio oficial del Puente Federación sobre el rio Ameca allá por los terrenos del ejido san Vicente y Valle de Banderas, un proyecto vial que tiene años detenido y que esta vez, con el apoyo del gobierno federal, será una gran realidad que agilizará la vialidad ya que acabará de tajo con esos congestionamientos que se provocan por la federal 200 que ya no puede con tanto carro que quiere llegar a la zona de Puerto Vallarta, por eso este puente Federación, motivará para hacer uso de ese paso para conectarse a la carretera estatal 541 allá por el rumbo de Ixtapa-Las Juntas para conectarse más rápido a la zona del vecino municipio conurbado jalisciense.

Ahora solo falta que se retome el proyecto de construcción del paso-vado por el camino conocido como “Paso de El Guayabo” que conecta San José del Valle con Ixtapa que puede ser utilizado por todos los que quieren llegar más seguros y rápido a la estatal 541 para conectarse a Ixtapa, Las Palmas y demás comunidades como Las Palmas, San Sebastián, Mascota, Talpa, Guachinango y Ameca, la cuestión aquí es que nadie sabe qué pasó con los dineros que consiguió Moisés Guerra en su paso como diputado federal y que fueron entregados a la administración de José Gómez Pérez, quien dice que los dejó etiquetados al actual ayuntamiento, “nadie sabe, nadie supo”.

En donde si están de lo más atrasados es en la pronta terminación de la autopista Jala-Bahía de Banderas, donde la empresa Carso se hace como el “Tío Lolo” y los avances son tan lentos, algo así como una “tortuga reumática”, que no deja mucha opción para dejar de una buena vez de usar la carretera federal 200 que nos une a Compostela y Tepic, en donde no pasa el día que resulta estar bloqueada por accidentes y debido a que no hay opción otra se tienen que esperar horas para que la circulación sea fluida y segura, principalmente en las zonas montañosas del crucero de La Cruz de Huanacaxtle hasta Lo de Marcos y de Las Varas hasta Compostela, ya que principalmente por el flujo de turistas que viajan en vehículos, principalmente camiones de pasajeros, que ni siquiera conocen el camino, provocan accidentes, muchos de ellos mortales, que cierran el camino por horas, posiblemente por la casi nula vigilancia de la policía federal de caminos para aplacar los ímpetus de los choferes que aceleran y de pronto se encuentran con detalles del camino que los hacen provocar caos y muerte. Como se ven las cosas Carso no terminará esta autopista este año, pues hemos visto como las enormes estructuras de puentes que cruzan la federal 200 apenas están a modo, pero del camino se han encontrado detalles como inundaciones, deslaves y tantas cosas más en donde ya se dice que han finalizado los trabajos, pero al menos se espera que pronto nos anuncien su inauguración.

De la misma manera ya se anuncia que pronto se terminarán los problemas de desabasto de agua potable por el rumbo de Punta de Mita, ya que Oromapas a diario les lleva decenas de pipas para cubrir las necesidades básicas de las comunidades costeras de Emiliano Zapata, Punta de Mita, Corral del Risco y hasta Higuera Blanca, pero se dice que pronto se buscará el apoyo federal para cubrir un costo de 1,500 millones de pesos que hará que el agua no deje de estar en las llaves de las tuberías de la gente que por allá vive, de la misma manera acabar de una buena vez con la salinidad del agua que se proporciona a La Cruz de Huanacaxtle, por cierto desde hace años se manejó construir un acueducto desde el rio Ameca hasta Punta de Mita, aprovechar la serranía por el rumbo de Aguamilpa para construir una represa que haga que por medio de la gravedad el agua llegue a depósitos que cubra definitivamente las necesidades de la gente, y hasta de la zona hotelera de aquella zona donde se encuentran los centros de hospedaje más “fifís“ de Bahía de Banderas.

Vale la pena agradecer a “Pepe” Castañeda por la atención de convivir con los comunicadores, es la quinta ocasión de este año que se reúne con nosotros, ahora estuvimos en el restaurante Vargas allá por el rumbo de Mezcales, fue motivante y relajador.

Quien anda recorriendo las calles de Bahía de Banderas entregando tazas “pal Café” y un tríptico en donde hace mención de su II Informe de actividades, es el diputado Ismael Duñalds, mejor conocido como “Maylo”, que por cierto a mí no me la ha hecho llegar, a lo mejor ya hasta olvidó el número de mi celular, pero en fin de seguro pronto lo hará.