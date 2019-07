LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



LAS OLAS CONTRA LOS ASPIRANTES.

Son tres hasta la fecha y UNA que ha dejado escapar de su RONCO PECHO y UNO más que hace tiempo, ANUNCIÓ que a todos los integrantes de su familia GOBERNARIAN como él a su debido tiempo, por lo que la moneda está en el aire o de verdad, será lo que expresó aquella ocasión? BUENO iremos por partes, en su anuncio MARKO CORTÉS, mencionó a TRES de los más aceptados y de la misma forma Vapuleada (o) como por ejemplo GLORIA NUÑEZ, quien la primera RONDA, cómo alcaldesa BARRIÓ, sin embargo para la Senaduría la BARRIERON al grado del de que ni en su casilla ganó, perdió estrepitosamente, pues a su paso como Presidenta Municipal de Compostela, se le olvidó su origen y se enfrentó como una LOBA, a sus oponentes que ya, estando en el cargo se le olvidó de parte de quienes la llevaron al cargo, logrando dividir a la población, aunque en su mayoría en su contra, por ELLO, cuando jugó para Senadora, GLORIA PERDIÓ HASTA la simpatía y su Pueblo le dio la espalda, sin embargo «alguien muy poderoso» operó para que la mayoría de la votación PANISTA, fuese en favor de GLORIA LA LOBA, ahora muy segura de contar, con el mismo apoyo, se CALIENTA para ser Gobernadora, aún a sabiendas que NO tiene estructura, tan sólo el desprecio de su misma gente……….LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ. Quién se ha metido en las fauces de la GRILLA y con un posicionamiento pleno, pues su labor como Diputado Presidente del Honorable Congreso del Estado, se ha mantenido atento a lo que pasa en alerta y al pendiente de los estallidos sociales por cierto y cual grupo o grupos que quieren seguir mermando y mamando del Erario Público, sin embargo POLO DOMÍNGUEZ, como se le conoce en todos lados, cuestión que le ha favorecido y lleva gran parte del Estado recorrido y por supuesto mediando, negociando, sacando llegado el momento, su estrategia y estructura, lo que de igual manera, pretende ser Gobernador, de nuestra Entidad Federativa, que ya jugó no lo logró, veremos en este proceso electoral……..JAIME ALONSO CUEVAS TELLO. Presidente Municipal de Bahía de Banderas en DOS ocasiones, una por el Partido Revolucionario institucional (PRI) y otra por la Alianza PT- PAN-PRD, en la cual ha marcado pauta, en el sentido de que enfrentó DOS EMBATES Políticos y Sociales, incluso uno prosigue hasta la solución, una ZANCADILLA, que se sabe de dónde vienen, sin embargo el también GALENO, supo entender, aplicar y salir avante, seguramente que el tiempo que resta, la situación le será favorable, incluyendo su forma de Administrar los recursos del Ayuntamiento Bahiaderense, el hacer Obras de beneficio social dónde los habitantes del Municipio, quedan contentos Pues, simple y llanamente, lugares inaccesibles y de pésima imagen, se convierten en calles completamente distintas, con pavimentación hidráulica, alumbrado público, señalización, con vertiente y equipo moderno acorde al siglo 21, que utilizan y disfrutan los habitantes, vecinos y turistas, ALGO, que en ningún Municipio del Estado, se hace completamente GRATIS, dicha Obra, el mantenimiento de calles, vialidades y en la Asistencia Social también hay muchos beneficios, pero eso es otra cosa, lo CIERTO, es que llegado el tiempo será un buen Aspirante, pues de igual forma es CONOCIDO en todo el Estado, su cargo dentro de Seguro Popular y Semanay, le da cierta confianza e importancia………..MARTA ELENA GARCÍA. Reta, Señala, Cuestiona y Pone el dedo en la llaga, se Envalentona y deja oír su voz, en el sentido de que ELLA, también Respira por lo tanto Aspira y su idea es qué quienes quieran ser, que se rasquen con sus propias uñas y que dejen los cargos, SEGURAMENTE, que ésta forma no es, por la simple y sencilla razón de que, si a eso le es para llamar la atención las y los otros dirán lo mismo, pues todos y todas, tienen forma de sacar su GUARDADITO y echar a andar sus estructuras llegado el tiempo electoral, del cual no falta mucho.