TORRE EIFFEL

POR: MIGUEL ÁNGEL LABASTIDA (Canciller Kissinger)

JUECES

PUES con la novedad de que muchos políticos, de los 3 niveles de Gobierno, entre ellos ex gobernadores, ex alcaldes, ex diputados federales y senadores, ex jueces y magistrados, andan cagados. Sobre todo los ex más recientes. Y los actuales, por supuesto. Todos ellos, han sido, y son, una bola de bandidos que se han enriquecido inmisericorde e impunemente debido a este maldito sistema político mexicano corrupto hasta la madre desde la creación de la REPÚBLICA el 10 de Octubre de 1824. No hay juez civil o penal, estatal o federal, que no haya hecho tranzas millonarias amparados en el cargo. Y en cuestión de Ministros Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y nuestros pobrecitos Magistrados en las Entidades Federativas, estos, sus fechorías son más….Muchísimo más. Todos con una bola de cabrones corruptos hasta la madre. Simplemente uno nuestros flamantes MAGISTRADOS de Nayarit, vigente, se chingó 110 hectáreas con acceso al mar en el paradisíaco puerto de Bucerías, Nayarit. Pero las tranzas de éste, y de todos ellos, son abominables. Lo menos que hacen estos y los jueces, es seducir, y cogerse, a las damas de muy buen ver y de mejor tentar, que caen en sus manos procurando justicia. Ya sea para divorciarse o bien abogando por algún hijo, hermano o familiar. En donde les deja sumas generosas, generosísimas de dinero, es en la liberación de presos. Hay presos a quienes se les detuvo en flagrancia, y confiesan su culpabilidad, o séase, se declaran culpable….. y aun así los liberan. Y estos pelafustanes, (Jueces) cuando se ven en serios apuros con alguien de más arriba, lo que hacen con ellos es cambiarlos de plaza. Obviamente como jueces. El caso de los Ministerios Públicos, es la misma chingadera…… Ahora bien, por qué, el gobierno, les tiene que pagar de por vida como jueces y Magistrados, aun cuando ya no lo son???? Cincuenta y Un año (51) como periodista, que cumpliré el próximo 12 de agosto, me dan el suficiente conocimiento sobre lo que afirmo….Y confirmo. Eres juez, o magistrado, pues que se te pague mientras lo eres. Ya no ocupan esos cargos, pues no se te tiene que seguir pagando como tal. Búscale…… Quiera Dios, que el Presidente López Obrador mande a chingar a sus madres a estos cabrones, y les quite las pensiones. También que les quite la partida para atenderse en clínicas de espacialidades y hospitales del Primer Mundo. Por si fuera poco, los Magistrados traen, regalados, lujosos automóviles, que ni siquiera los más altos, refinados, y excelsos, políticos de Estados Unidos, los traen. México, Mi Patria Mexicana, está infestado de ladrones, que roban a manos llenas con toda la impunidad….Incluye alcaldes, gobernadores, funcionarios, síndicos, regidores, diputados locales, diputados federales, senadores, etcétera, etcétera……. ¡¡Viva la “ROBOLUCIÓN” Mexicana, Cabrones!! Pero, después de todo, no todo está perdido en Alejandría

