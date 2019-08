Se Enojaron y Cambiaron Chapa a Puerta de la Oficina del Ejido de la Cruz de Huanacaxtle

El comité de vigilancia del ejido La Cruz de Huanacaxtle con anuencia de Pepe Cuevas, ejidatario que lleva las riendas de este ejido sin ser parte de la mesa directiva, decidieron no dejar entrar a la secretaria, cambiaron la chapa de la puerta luego de que el grupo de ejidatarios opositores a ellos evitaron se llevara a cabo la asamblea convocada de manera irregular

Por Paty Aguilar

Gran sorpresa se llevó la secretaria del Ejido la Cruz de Huanacaxtle, Bahía de Banderas, Nayarit, cuando un día después de la frustrada asamblea convocada para este martes pasado 30 de julio 2019, la cual no se llevo a cabo por falta de mayoría donde previamente al inicio de esta hubo discusión y exhibición de corrupción de los comisariados que a la fecha no han rendido cuentas por más de 150 millones de pesos y donde el ejidatario Pepe Cuevas, fue fuertemente criticado y exhibido por beneficiarse impunemente del Ejido, decidieron cambiar la chapa de la puerta para que la secretaria y otros no pudieran tener acceso a esta oficina.

Y es que esta secretaria fue contratada por parte de la tesorera y la secretaria de este Comisariado que encabeza Roberto Martínez, quien también fue criticado por no cumplir con la reglamentación propia de la administración de un ejido. Ellas se han opuesto a firmar documentos que comprometen el patrimonio del Ejido, hay desconfianza, por lo que esta medida de suma unilateral ha causado molestia en los ejidatarios que piden, exigen cuantas claras.

Así que prácticamente el Comité de Vigilancia, Pepe Cuevas Martínez y el presidente del ejido, Roberto Martínez, se apropiaron de las oficinas del recinto ejidal. No se sabe si los ejidatarios contrarios a este grupo que comanda Pepe Cuevas, vayan a tomar medidas legales sobre esta acción, lo cierto es que la secretaria ya no podrá continuar con su trabajo y lo que si se sabe es que la tesorera y la secretaria del Comisariado no firmaran ningún documento que comprometa el patrimonio y las finanzas del Ejido.