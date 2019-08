Comentarios de la Bahía

Por Nayar Araiza López

El Gobierno Federal está obligado a rescatar a la Universidad pública

En Septiembre ya no habrá recursos para las universidades públicas en crisis, ante el desdén total del gobierno federal, la UAN ya no tendrá para el pago de salarios.

Es palmario el hermetismo en la SEP, que elude su responsabilidad, con un discurso presidencial de que asegura sí habrá recursos como nunca antes para la educación, pero sin demostrarlo en los hechos.

Miles de familias nayaritas se quedarán sin ingresos, más de 25 mil estudiantes sin clases, sin duda la crisis social será mayúscula, porque también se afectarán indirectamente cientos de negocios en donde consumen los universitarios, papelerías, tiendas de autoservicios, agencias de autos, restaurantes, telefonía, supermercados, etcétera.

Ante esta situación, es claro beneplácito de los agoreros del desastre y paranoicos de la cuarta transformación que aspiran al poder del Estado, que por sus fobias, prefieren que la Universidad colapse, así como aquellos enemigos de la universidad pública.

Mientras tanto el Presidente AMLO regalando millones de dólares a Centroamérica, en lugar de rescatar a las 10 universidades estatales en crisis.

El silencio de los diputados federales por Nayarit es descarado con respecto al tema. Pero el Gobierno Federal está obligado a rescatar a la Universidad pública y el Congreso Federal a destinarle recursos.

A los radicales «morenos gobiernistas», particularmente los «peje zombis», no pocos funcionarios y legisladores federales también, no les gusta que los tienten ni con el pétalo de una rosa, son intolerantes a la crítica periodística, «nomás» les dicen algo y parece que le avientan sal a un baboso, en cambio ellos, creen que nada más pueden criticar sin ton ni son a sus adversarios o a quienes no piensan igual, pero que no les digan nada, cuando los resultados de la administración federal no son halagadores, transitan de error tras error, creen que aún son oposición y siguen culpando al PRIAN de todo, haciéndole al «tío lolo» ¡ mira que agusto ! esta «chingadera» es como en el mercado, «pa todos debe haber», «aguanten vara» ….si no, váyanse a su casa a descansar, no son la Madre Teresa ni curas que andan en la religión, andan en la política, reciben y manejan recursos públicos, por lo tanto se les debe señalar, a favor o en contra.

Resurge el problema de la invasión clandestina de terrenos y casas, ahora en La Misión, vivales alientan a grupos de familias que alegan necesidad de vivienda y bajos salarios, urge una reserva territorial y que el gobierno federal subsidie un programa de construcción a bajo costo, la pobreza no es justificación para invadir una propiedad privada. Igualmente debe legislarse para que las empresas paguen las cuotas reales IMSS-Infonavit, no el mínimo, para que los trabajadores tengan acceso a un crédito digno.

Pepe Castañeda sigue trabajando muy cercano a la gente, hizo entrega el pasado fin de semana 15 tinacos que se suman a los otros 15 entregados el fin de semana, con igual número de beneficiarios, esto permitirá que puedan acceder a un mejor almacenamiento de agua de calidad, con el subsidio se otorgaron 24 mil pesos de ahorro que impacta directamente a la economía de las familias beneficiadas.

