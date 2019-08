LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



LAS LLUVIAS NO DEJAN DE CAER

Por lo consiguiente las Avenidas de San José, San Vicente, El Manguito, Porvenir y otras vialidades, se encuentran en PÉSIMO Estado, ocasionando molestias y mentadas, al responsable de los Servicios Públicos, el cual NO, se sabe si anda supervisando y aplicándose para en cuanto la Madre Naturaleza, de un tiempecito y a tapar las heridas de las calles destruidas y destrozadas, pues dónde están los Topes de Soriana, AYER caí con el neumático delantero y hasta pegué en el capacete de mi VERSA, a ver si no, se le hizo boluda la llanta o algo de la suspensión se averió, y muchas unidades más fueron presa fácil de éste CRATER, al igual frente al Oxxo y más adelante, están unos tramos como fotos de Marte, la verdad CHON, a imprimir el acelerador o después NO podrás con tanta MENTA DE MENTADAS…….. EN CONFLICTO? Se habla mucho sobre el asunto del SUTSEM, unos aseguran que, son unos Abusones, que Ganan bien, que tienen muchas Prestaciones, que Mochila, que Lentes, Que Despensa, Que Excelentes Aguinaldos, ELLOS en Defensa Aseguran que, los Funcionarios de Primer, Segundo, Tercer y hasta Jefes de Departamento, salen Ricos y Millonarios, YO, de mi parte diría que SI, hay responsables y Trabajadores del SUTSEM, que merecen estos Beneficios, También hay Servidores Públicos, que cumplen y merecen un Salario acorde a su responsabilidad, PUES llegan a las 8 de la mañana y se retiran de sus oficinas a las 5 o 6 de la tarde, para de ahí irse a sostener reunión con el Jefe de más Jerarquía, y así es como MUCH@S, tienen o deben GANAR y BIEN, porque IRRESPONSABLES, son tanto Sindicalizados como Funcionarios en sus diferentes áreas……….NO HAY APOYO PARA ALGUNOS MEDIOS. Cada que ha venido El Jefe del Ejecutivo Federal, cuando viene alguien del Gobierno de la República, los Conferencistas y Cerebros del Sistema» ALGO sumamente raro, por la simple y sencilla razón de que, LA MAYORÍA de Reporteros, Camarógrafos, Columnistas, Articulistas, Moneros y toda la GAMA, de los Medios Informativos, tienen que subsistir, pues los Jóvenes, Maduros y Viejos, COMEN y Sostienen a sus Familias, para ello se requiere de DINERO, porque sin dar nombres de quién simpatiza o no todos TRABAJAN por conseguir algo de moneda circulante, INSISTO para subsistir y seguir en la BREGA, no creo que sea de Gratis ni por Simpatía a un Proyecto no por Amor al Mandamás de México, por ELLO no, sería nada nuevo que l@s mism@s compañer@s, se estén pasando de LIST@S como suele ser y no repartan los Dineros, para quedárselos aunque dicen por ahí QUIÉN SE ROBA LOS APOYOS, DE SAL LE VAN A SERVIR, así que Aguas!!