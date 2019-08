LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García

PROTECCIÓN CIVIL DE BAHÍA Y SU ESTADO DEL TIEMPO.

De acuerdo a la estadística de éste temporal de lluvias, Huracanes y Tormentas, se está haciendo del conocimiento a la población, para que se prevengan de los cambios climáticos, lluvias con vientos fuertes, cantidades de agua pluvial, que en muchos poblados, centros comerciales, calles y carreteras, se ven afectadas al igual que personas y vehículos, por lo tanto, es necesario seguir las instrucciones de nuestras autoridades, quienes monitorean lo necesario para evitar, que la alerta se convierta en Alarma y algo más de contratiempo, así que hay que prevenir no lamentar, Citlali Danary López Souza y sus elementos, darán información e indicaciones, para que NO, se registren casos mortales……..ANTONIO ECHEVARRIA Y SUMIMOTO DAN TRABAJO EN SANTIAGO. Ochocientos cuarenta EMPLEOS, otorgará la Empresa, con una inversión de 2 millones de dólares, en la cabecera municipal de Santiago Ixcuintla, la gente tiene otra opción para llevar alimentos a sus familias, Sumimoto se está extendiendo hasta Asia, pero lo más importante es que, hay más oportunidad de un desarrollo en la Costa de Oro, como comúnmente se le llama a ése pedazo de tierra Nayarita, por ello es una buena fuente para que, se haga una fuente permanente, ojalá lo mismo se haga en otros Municipios, sobre todo en la zona norte de nuestra Entidad Federativa……….NEY GONZALEZ LE PUSO EL CASCABEL AL GATO. Al ser «desconocido» por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le dará pauta para buscar otras alternativas en otros partidos políticos, de ahí su participación directa, a cierto grupo o tener su propio aspirante, por la simple y sencilla razón de que, LA OLA ROJA renazca y se apodere para hacerse a un lado, en medio, arriba o abajo, según le sea conveniente, por ejemplo la señora CHARO de candidata a Gobernar Nayarit o el mismo NEY, para no hacer tanto aspaviento, el » Chaparrito de la Mololoa» por algo posteó y hasta una foto familiar de cierto evento subió, será que NEY se subirá al pandero político del 2021?…………MAYLO CON TODOS PELEA. La estrategia postelectoral del actual Diputado y su maña de pelearse con todos, le será benéfica para sus aspiraciones del 2021, pues hasta en las redes sociales, quien le cuestiona de inmediato contesta, no tiene mesura, ni muestra madurez, menos tolerancia, inalcanzable respeto hacia el mismo, imposible para sus críticos, su forma le resultó hasta esta vez que llegó a Diputado, porque se colgó de la ALIANZA y para nada utilizó recursos económicos, ni de saliva, debe guardar un poco de sensibilidad y aprender a escuchar, NO, a estar batiéndose contra quien le increpa y le cuestiona o sí?………EL PEQUE VALLARTA. Nuevo Subsecretario General de Gobierno. Sin alguna una responsabilidad que sabrá hacer con bien como los otros cargos, que ha tenido dentro de la Administración Pública, Delegado del Fovissste, Enlace de los Municipios con el Gobierno y ahora el tercer puesto de suma importancia en la cúpula política, en fin Jorge Vallarta Trejo, es el nuevo para-rayos del Gobierno Toñista.