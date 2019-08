Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Doctor Jaime Alonso Cuevas Tello

Por eso el dirigente nacional del Partido Acción Nacional Marko Cortés, le ve zancas al pollo; en efecto, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, està realizando el mejor papel de su vida como político. Inició en el PRI pero luego se cambió al PRD, terminando en la organización donde siempre lo tenían ubicado igual que a Héctor Paniagua Salazar, el PAN, a través del cual obtuvo por segunda ocasión la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, donde es ejemplo entre los alcaldes del país, gracias a su talento para realizar lo que quiere la gente, atendiendo de manera especial a los que menos tienen, a quienes da de comer cobrándoles diez pesos por persona.

En Bahía de Banderas por ello, la asistencia social también es parte importante del gobierno panista que encabeza el Dr. Cuevas; la comunidad recibe atención médica, de manera especial para la gente grande y para los niños; la campaña para desterrar los piojos es permanente, se atiende de igual manera a los usuarios que padecen problemas de la dentadura, se corta el pelo, entre otros servicios como matrimonios colectivos gratuitos con registro de menores también sin costo.

La obra pública es un rubro que causa satisfacción en Bahía de Banderas; no se descansa, día con día siempre hay algo nuevo que entregarle a los ciudadanos que votaron por el galeno; caminos saca cosechas, tramos carreteros con asfalto, rehabilitación de escuelas permanente y escuelas nuevas, dispensarios médicos, clínicas; un servicio de agua potable eficiente, las plantas de tratamiento funcionando al cien; tratamiento de la basura moderno, con lo cual Bahía de Banderas es un municipio limpio; la seguridad pública que dio de que hablar, hoy se presta de manera respetuosa para todos; de igual forma cambió para bien el trato que daban los agentes de tránsito a los conductores; todo esto que se està dando en el municipio considerado como el más rico de los 20, es polo de atracción para los grandes inversionistas del ramo turístico, una entrada importante de recursos a las arcas del ayuntamiento que le permite al Dr. Cuevas, atender con prontitud las enfermedades económicas de su pueblo. Bahía de Banderas avanza sin descanso rumbo a la categoría de ciudades importantes a corto plazo con un crecimiento poblacional regular pero que muy pronto se verá incrementado exponencialmente en virtud de la migración de trabajadores que llegan de otros estados en busca de empleo y se quedan, pagando renta o comprando casas. Por eso ya la queda chiquito Bahía de Banderas al Dr. Cuevas, con capacidad para hacer lo mismo que hoy realiza en su municipio, en los otros 19, donde las desigualdades son mucho más pronunciadas y ocupan un gobernante que sepa darle a cada cual lo que necesita. Y quiero decir otra cosa, la verdad es que hay municipios con mucha mayor vocación turística que Bahía de Banderas, como San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala, mismos que pueden ser a mediano plazo destinos importantes a escala nacional e internacional.

Pero Nayarit también tiene sierra limpia y segura en Acaponeta, Huajicori, Nayar, Yesca, el propio Bahía, Ruiz, Amatlán, etcétera; Nayarit una joya pero sin corona, esperando que llegue una persona con visión futurista, que puede ser el Dr. Cuevas si los que deciden en su partido, reconocen su capacidad para levantar de la nada un municipio que teniéndolo todo no tenía nada, porque sus antecesores solo pensaban en saquear el erario para asegurar por generaciones a la familia, pero la de ellos.

La moneda està en el aire; será el Dr. Cuevas, Polo Domínguez o Gloria Núñez; esperamos que sea en buena lid, que no haya imposición, que Acción Nacional analice cada uno de los perfiles, el que tenga menos cola que le pisen, sin pasiones, como hace tiempo lo hacían los viejos políticos, los cuales platicaban con el pretenso a quien le leían la cartilla; con el tiempo esta práctica cayó en desuso porque los políticos se sentían agraviados y mejor cambiaban de partido, donde los cachaban y los hacían sus candidatos sin ningún problema. Estaremos al pendiente del proceso interno del PAN donde ya se dice que se dará la venta de candidaturas; esperemos que sea solo un rumor producto de la mente enfermiza de sus enemigos…PALESTRAZO: hay partidos como el PRD y Movimiento Ciudadano que ni huelen ni hieden; por algo no hacen olas, pero es posible que en unos días comiencen a calentar motores.