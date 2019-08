Riviera Nayarit sede del 2° Campeonato Panamericano Big Game Trolling 2019

La competencia de pesca deportiva se realizará del 16 al 19 de agosto, con la participación de 8 países, y será clasificatorio para el Campeonato Mundial de Pesca Senegal 2020.

Oscar Juárez/La Opinión

La Riviera Nayarit será la sede oficial del II Campeonato Panamericano Big Game Trolling “Nayarit Enamora” 2019, que se realizará entre el 16 y el 19 de agosto en la Marina Riviera Nayarit, localizada en la Cruz de Huanacaxtle; un evento presentado por la Asociación Estatal de Pesca Deportiva Nayarit A.C. bajo el auspicio de la Federación Nacional de Pesca Deportiva.

En conferencia de prensa efectuada este martes 13 en el hotel Marival Emotions de Nuevo Vallarta, los organizadores dieron a conocer los pormenores del campeonato, que en su segunda edición (la primera se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa en 2018) contará con la participación de ocho países: Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Argentina, Cuba y México y será clasificatorio para el Campeonato Mundial de Pesca Senegal 2020.

Con el Big Game Trolling 2019 se pretende difundir por vez primera en este tipo de eventos la pesca sustentable, que no es otra cosa que la preservación de las especies con mejores técnicas de anzuelo.

Nayarit, un referente en pesca sustentable: Con la representación de la Secretaria de turismo del estado de Nayarit, Ana Cecilia Llanos Guzmán, el Subsecretario de Turismo, Omar Baltazar Urzúa, destacó que estos eventos de pesca que se realizan en todo el estado, han permitido que el compromiso del Gobernador Antonio Echevarría García, sea una realidad: diversificar la derrama económica.

“Quiero reiterarles que la Secretaría de Turismo se encuentra trabajando para que este proyecto se consolide y sea un éxito, —y no será el único—, con el propósito que Nayarit sea un referente nacional y mundial no solo de la pesca deportiva, sino de la pesca sustentable”, puntualizó.

Captura y libera: Por su parte, el Juez Certificado de la Federación Nacional de Pesca, Ing. Alberto González Lozano, destacó que esta es la primera ocasión que se da una fusión entre la Federación y una Asociación de Pesca, en este caso la de Nayarit, para cuidar las reglas y técnicas de esta actividad deportiva náutica.

Explicó que en la competencia se incluirá la modalidad “catch and reléase” (captura y libera) para la especie de los picudos —Marlín azul, negro y rayado y Pez Vela, con puntuaciones de 400, 250 y 170, respectivamente—, que son los que se encuentran en menor número en las aguas de la Bahía de Banderas. En cambio, las especies de dorado, wahoo, barracuda y atún aleta amarilla, sí podrán ser presentadas a báscula con peso mínimo de cinco kilos y puntuación de 75.

Con base en la reglamentación, la mayor puntuación de capturas registrada el primer día determinará la posición en la tabla y le dará al primer lugar un punto de calificación, al segundo dos puntos, y así sucesivamente. La suma de los puntos de calificación obtenida de los dos días determinará la posición en la tabla general. El campeón será el que obtenga menos puntos.

Así mismo, el director de la Asociación Estatal de Pesca Deportiva Nayarit A.C. y director del Campeonato, Francisco Navarrete Buhaya, informó que se espera la participación de 350 pescadores, y en el caso de Nayarit, el equipo que defenderá la camiseta está integrado por experimentados marineros como lo son Carlos Menchaca Díaz del Guante, presidente de la Asociación Estatal de Pesca Deportiva Nayarit A.C.; José Amado Aguilar González, Juan Antonio Castro Bañuelos y Luis Daniel Osuna.

En el Presidium de la rueda de rueda de prensa destacó la presencia de: Marc Murphy, director general de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas y de la OVC de Riviera Nayarit; Dra. Claudia Guzmán Vidal, directora de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Bahía de Banderas; Ing. Alberto González Lozano, Juez Certificado de la Federación Nacional de Pesca; C.P. Arturo Ruiz López, Tesorero de la Asociación Estatal de Pesca; M.C José Alberto Rodríguez Preciado, Jefe de Centro Regional de Investigación Pesquera de Bahía de Banderas del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), y Álvaro Gaytán en representación de la Marina Riviera Nayarit en la Cruz de Huanacaxtle.