TORRE EIFFEL

LA Justicia en México es una utopía…una quimera…una falacia. Se mete a la cárcel al pobre, al que no tiene influencias ni palancas. Jueces y Magistrados hacen negocio en nombre de la Ley. Hace unos 5 años, aquí, en Tepic, Nayarit, México, un celoso marido le dio 43 puñaladas a su esposa. Obviamente la mató; pero, por palancas e influencias de su familia, salió libre en 2 meses. Y el bestial asesino, confesó con lujo de detalles cómo la mató. Repito, en 2 meses salió libre. Y no solo eso, trabaja en una institución educativa, y tranquilamente regresó a su plaza. Y, por si fuera poco, mientras estuvo en prisión, le siguieron pagando las 4 quincenas que estuvo en la cárcel local. En todos los Juzgados, Agencias del Ministerios Públicos, Tribunales Superiores de Justicia, e incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (SCJN). Me entero (Informo) por todos los medios, de acciones de Agentes del MP, Jueces y magistrados, que liberan a delincuentes, aun cuando éstos hayan confesado con lujo de detalles sus fechorías y crímenes. Supe de un joven de 19 años en la CDMX, que ha sido detenido en 53 ocasiones. Cuando mucho permanece detenido 2 días y lo liberan para seguir su carrera delincuencial. Con 19 años y 53 detenciones en su cortísima vida. LO último, es que un integrante de la banda de “Los Porkys”, que violaron y mataron a una jovencita de 16 años llamada Dafne, será liberado pagando la módica suma de UN PESO. Este espeluznante caso de violación y asesinato, ocurrió hace 4 años en Veracruz, y 2 de los asesinos siguen prófugos. Todo eso, y muchísimo más que ocurre a diario, son las bellas acciones de jueces y magistrados en todo el territorio nacional. Liberan a delincuentes, violadores, pederastas, narcotraficantes y asesinos detenidos en flagrancia y plenamente confesos. Así es la JUSTICIA en México…..¡¡Pobre México Nuestro; tan lejos de Dios y tan cerca de tantos Bandidos!!

PUES con la novedad de que en este hermoso girón de Mi Patria Mexicana llamado Nayarit, todos los días se hace política…. Nadie da ni pide cuartel….. Todo mundo se mueve….. Alcaldes que quieren ser gobernadores, recorren, sin rubor ni vergüenza alguna, la geografía estatal…. Lo mismo hacen diputados que le tiran a lo mismo o a una alcaldía….. Es común ver a un alcalde del norte, realizando reuniones en una municipalidad del Sur. Y son acompañados por un séquito considerable de personas, y todos los gastos corren a cuenta de la alcaldía donde deberían de estar atendiendo a la gente que les dio el voto para ese cargo…. No para andar de culos calientes buscando otros más…. y peor aún, gastando dinero que no es de ellos…. Pero, a la gente no la hacen pendeja. Desgraciadamente todos son iguales. Diputados federales y senadores hacen lo mismo. Recorren toda la geografía estatal, para lograr sus proyectos venideros, importándoles madre el que tienen….. ¡¡No Llores por Mí, Argentina!!

