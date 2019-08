Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

La carrera por la presidencia municipal de Tepic toma tintes espectaculares porque desde ahí, otro alcalde, el Dr. Castellón, quiere ser Gobernador de Nayarit, con un proyecto, el perredista, para impulsar crecimiento y desarrollo con visión empresarial tanto en el campo como en la ciudad.

Por ello no sería nada raro que dentro de cuatro meses, el maestro Guadalupe Francisco Javier, decida separarse del cargo para armar su estructura con miras a obtener primero la candidatura y enseguida el cargo de Jefe del Poder Ejecutivo estatal. Vale agarrarle tiempo al tiempo porque los demás aspirantes ya le llevan muchísima ventaja; Polo, Miguel Ángel, Layin, Cota, Raúl Mejía, no han dejado de recorrer los 20 municipios, resolviendo pequeños problemas y comprometiéndose para cuando se haga la machaca.

Ligera ventaja que se puede acortar haciendo lo correcto, tomar primero la decisión y sin dar marcha atrás, amarrar los apoyos con la gente de cada uno de los pueblos, con los que son lideres también de sus propias comunidades.

Compromiso del Dr. Castellón es encabezar un gobierno que haga las cosas diferentes, un gobierno de gente joven que sepa bajar recursos y aprovecharlos con expedientes técnicos que no sean rechazados por el gobierno central.

Tras la licencia como primer munícipe de Tepic, el Dr. Castellón se irá con toda confianza pues será sustituido por Miguel Ángel Arce Montiel, viejo luchador social que seguramente dará un gran impulso a los viejos asentamientos humanos de la capital y a los nuevos, certidumbre jurídica plena.

Habrá con Arce muchas más cosas buenas aunque no le alcanzará el tiempo para hacer de nuestra capital, una ciudad de primera línea como nosotros quisiéramos; entonces la ciudadanía volteará sus ojos hacia la alternancia, por donde puede llegar el actual diputado local Javier Hiram Mercado Zamora, el único legislador que pudo reelegirse de manera inmediata y modificar la ley para empatar las elecciones federales del 2021, logrando que le aprobaran cuatro años para Gobernador, cuatro para diputados locales e igual tiempo para alcaldes, regidores y síndicos. En la congeladora se encuentra su propuesta de revocación de mandato, cuando a juicio de los ciudadanos, cualesquier servidor público no cumpla con la encomienda para la que fue nombrado. Propuesta que por cierto comparte con el Presidente de la Cuarta Transformación Andrés Manuel López Obrador, quien se propone aparecer en la boleta de los comicios del 2021, para que la gente diga si se queda o se va. Lo acompaña en este viaje la talentosa Mary Montoya, misma que naturalmente sería la presidenta del DIF Municipal de Tepic, que prefiere ser diputada local para desde ahí, realizar un trabajo legislativo y de gestión extraordinario que le permita entrar a las grandes ligas de la política. Ambos ya tienen ganado su futuro en el presente gracias al trabajo que desarrollan día con día en el Congreso del Estado, aprobando leyes de amplio beneficio social y dándole puntual atención al distrito por donde fue electo Javier Hiram, el que dentro de unos días rendirá un segundo informe digitalizado, sin tanta alharaca y dejando para otro tiempo el agasajo con bebidas embriagantes. Mercado Zamora prefiere invertir en la gente gran parte de los recursos que obtiene como diputado local, siendo ejemplo para sus demás compañeros del Congreso, porque no existe otro legislador que rinda un informe de lo que ha hecho por sus representados. Estaremos al pendiente de este segundo informe del diputado panista que no deja de estar en contacto con los ciudadanos del distrito que lo eligió por segunda vez, los cuales serán los mejores promotores de su legítima aspiración por la presidencia municipal de Tepic, desde donde podría catapultarse hacia puertos de mayor calado. Mercado Zamora es joven, tiene talento natural para la política, le fascina dar lo mejor de sí mismo por el pueblo, razón por la cual siempre lo encontramos en su oficina, dándole atención a la gente y resolviendo que es mucho mejor, sus problemas, lema de campaña refrendado con creces…PALESTRAZO: las penas con PAN son menos; Mercado y Polo en fórmula ganadora, nadie podrá verles ni el polvo; y si no me creen, déjenselo al tiempo.