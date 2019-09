Sectores sociales y económicos respaldan al Presidente Jaime Cuevas

En Bahía de Banderas, los representantes de los diferentes sectores de nuestro municipio, han manifestado su convicción de que un municipio del tamaño de Bahía de Banderas, con la vocación turística, productiva, generadora de empleo debe defender su gobernabilidad y sus finanzas de las consecuencias de actos de corrupción en anteriores trienios.

Raúl de Los Santos, dirigente transportista, expresó que hoy se enfrenta una gran situación que involucra a toda la sociedad, “nuestra solidaridad con el presidente Jaime Cuevas en lo personal y como organización transportista, apoyamos al presidente porque está defendiendo los intereses del pueblo de Bahía. Es una cuestión viciada, que por intereses mezquinos, sobornos a nivel cupular están dando por resultado un fallo que lacera a la economía bahíabanderense”.

Ernesto Alonso Peña Peña, Presidente del Comisariado Ejidal de San José del Valle, comentó, “todos los nacidos en Bahía de Banderas, que conocimos a Jaime Cuevas, constatamos los buenos resultados que ha dado en sus dos administraciones. Deberá hacerse la demanda correspondiente en el caso de la Presidencia de Cartón directamente contra los responsables. Los ciudadanos de Bahía no merecemos una situación así. Otras administraciones no han cumplido nada de lo que prometieron, y Jaime Cuevas ha cumplido aquello donde ha puesto su palabra. El pueblo eligió para cuatro años a Jaime Cuevas. Como presidente ejidal, le damos el respaldo total”.

Jorge Villanueva, Presidente de la AEBBA, expresó que es muy desafortunado que Bahía de Banderas viva la consecuencia de la gran corrupción de anteriores administraciones, “señalar judicialmente a los funcionarios responsables de los anteriores ayuntamientos en actos que estuvieron totalmente fuera de la ley, ex alcalde, ex síndicos, secretarios, regidores, a los omisos que generaron éste atentado contra el municipio. Lo que determine la Suprema Corte o lo que se tenga que pagar en un arreglo extrajudicial, será una afectación a la operación y los servicios del municipio, una afectación social en el tema de seguridad. Respaldamos al presidente para defender que estos recursos no le falten al pueblo de Bahía de Banderas”.

Camilo Martínez Ochoa, Presidente del Comisariado Ejidal de San Vicente, afirmó que el doctor Jaime Cuevas ha realizado una gestión “que vemos en la calle, en todos los pueblos, que se está trabajando, gestionando recursos federales para cumplirle a la gente. El buen trabajo de la primera administración ayudó a que volviera a ser alcalde y está haciendo mejor las cosas con un gran compromiso. El juicio que tiene encima el municipio debe llevarse haciendo severas las investigaciones contra los auténticos responsables. Es nuestro presidente y tenemos que apoyarlo, respaldarlo como ciudadano y como comunidad ejidal. Que sepa Jaime Cuevas que Bahía está con él”.

Adalberto Morenos Benavent, Presidente de la Asociación de Empresarios de Punta Mita, manifestó su respaldo, “el gobierno municipal no debe ser vulnerado en su operación. Estamos asombrados por las consecuencias de los manejos de corrupción en las administraciones del Octavo Ayuntamiento que encabezó Rafael Cervantes y el Noveno de José Gómez. Apelamos al buen juicio de la Suprema Corte para tener una visión justa, para que puedan seguir funcionando los servicios al pueblo, que no paren proyectos sociales, de infraestructura. El Décimo Ayuntamiento de Jaime Cuevas debe tener la oportunidad de negociar con los acreedores lo justo, y que siga el buen trabajo que inició el 17 de septiembre de 2017”.

Salvador Lucatero Gómez, Presidente Ejidal de Bucerías y coordinador de los Ejidos en Bahía de Banderas, afirmó que los ciudadanos estan indignados que esta penosa situación, “indigna la manera de sentirnos burlados por las autoridades que tuvimos en las dos administraciones anteriores, que nos hayan metido ese gol con bastantes millones de pesos. Es absurdo que ahora condenen al municipio por un edificio de papel. Jaime Cuevas, en su segunda administración nos tiene muy satisfechos. El sector ejidal ya tenía muchos años sin un acercamiento con un Ayuntamiento, nos da respeto y respaldo. Jaime Cuevas es una persona con sentido humano, que cumple su palabra, y eso lo hace un hombre cabal. Lo apoyaremos en todos sus proyectos, porque estamos bien representados por una personas congruente”.

Jorge Careaga, Notario Pública Número 12, expresó, “como ciudadano, vemos el trabajo del doctor Jaime Cuevas Tello, pero ahora está padeciendo las consecuencias de un asunto que se está llevando mal desde el principio. Vimos cómo fueron pateando el bote desde el 2014 agravando el asunto, hasta llegar a las consecuencias actuales. El ayuntamiento podría estar sujeto a pagar más de 150 millones de pesos que podrían desequilibrar el desempeño del municipio y no se resuelve con la destitución de funcionarios. Hay una serie de complicidades. Se desatendió el proceso judicial y una vez sentadas las sentencias hay que hacerles frente. A Jaime Cuevas le tengo gran admiración y respeto al rescatar la valía de una administración municipal y recuperó la confianza de la población. Reitero mi aprecio y respaldo al presidente municipal y el mejor de los deseos de que esto se resuelva de la mejor manera”.

Eduardo Plasencia, presidente del Ejido Sayulita, reconoció la gestión del Alcalde Jaime Cuevas, “es de cumplimiento de todas sus promesas de campaña y más allá. Vemos la mano del Presidente ayudando siempre. Esta situación de la Presidencia de Cartón nos pone en posición de defendernos, un solo bloque al lado del presidente Jaime Cuevas por el bien del pueblo. A una sola voz lo estaremos apoyando, ya hemos palpado que la confianza de la gente está con él, y ejido, familia, pueblos estarán dando todo el apoyo para defender Bahía de Banderas”.

Finalmente Arturo Larios, Presidente del Comisariado Ejidal de San Juan de Abajo, dijo que a pesar de la crisis que está pasando el país y el municipio, “vemos un excelente trabajo del doctor Jaime Cuevas. Como tesorero del Séptimo Ayuntamiento, le recibí la Hacienda Municipal limpia, íntegra, eso le dio la pauta de manera automática para volver a representar a nuestro municipio por cuatro años. Ahora enfrentamos una situación burda y de indignación al ver éste edificio de cartón. Esto que le están cargando al presidente municipal. No puede ser que el pueblo de Bahía vaya a pagar todos estos robos, todos estos abusos. Esperemos que la Suprema Corte no actúe de forma tan equívoca como los tres anteriores jueces. Destituir por error a un alcalde y no castigar a los verdaderos culpables que hicieron este robo, sería un grave precedente”. #JuntosProgresamos