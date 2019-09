Contralínea

Por Francisco Javier Villa

La Presidencia de Cartón

Aunque Ismael Duñalds diga que él fue quien nombró “Presidencia de Cartón”, al edificio administrativo Municipal que se sitúa fuera de Valle de Banderas, cuando sabe muy bien que eso lo dije yo cuando entramos por primera vez y les hice el comentario a varios regidores, entre ellos al “Mailo” quien rápidamente lo tomó como suyo y lo sigue tomando, pero eso me vale poco, la cuestión es que durante la gestión como regidora su hija Mariel Duñalds y siendo presidente municipal Rafael Cervantes Padilla se firmó el acuerdo y un contrato, ahora señalado como leonino, para construir por 120 millones de pesos un edificio en donde se albergaran las oficinas de todas las dependencias del municipio, contrato en donde se abonaría como especie de una renta mensual de casi 2 millones de pesos durante 25 años, 300 meses que dan más de 500 millones de pesos como pago total de un edificio que no cuesta más de 50 millones de pesos, tal y como lo dijera un ingeniero de obras públicas, aparte de que no se cumplieron varios acuerdos del contrato signado por Rafael Cervantes Padilla, su sindico, secretario y regidores, como fueron locales comerciales, elevador, energía eléctrica, baños y tantas cosas más.

A la llegada de José Gómez Pérez y con él Ismael Duñalds como regidor plurinominal, las cosas cambiaron totalmente ya que Gómez Pérez se reunió con los responsables de la empresa que construyó el edificio administrativo, que se negó a pagar la renta de una “construcción a medias“ y para acabarla de amolar la Secretaria de Energía le exige a la CFE que corte la electricidad y se tuvo que comprar plantas para generar electricidad al edificio, con ello gastar miles de pesos en combustible y se toma le decisión de abandonar “La Presidencia de Cartón” y regresar al vetusto edificio del centro de Valle de Banderas y rentar casas, locales, ampliar la casona y abandonar el ahora derruido edificio de la salida de la cabecera municipal de Valle de Banderas.

Ahora las cosas se han puesto más feas, la constructora IMEX (Grupo México) y su representante Luis Cohen Fis demandan el pago de las “Rentas caídas” de muchos meses que no han sido cubiertos como pago de la renta de un edificio que fue abandonado por peligroso, según se dijo por la Secretaria de Energía, varios millones que no pago el IX ayuntamiento de José Gómez y los meses que lleva el X ayuntamiento que lleva Jaime Cuevas, le exigen a través de un juzgado administrativo que cubra más de 100 millones de pesos que cubren la cantidad y con sus réditos moratorios, dinero que no tiene la administración en donde la incapacidad de su equipo jurídico para pelear en los tribunales para rescindir un contrato que no ha sido cumplido a cabalidad por las dos partes, especialmente la constructora IMEX (Grupo México).

Tan negro se les puso el panorama a Jaime Cuevas Tello, la Sindico Irma Peña, el Secretario Anastasio Zaragoza y el tesorero Carlos Virgen, cuando les llego el mensaje del juzgado donde se lleva esta demanda de pago como un proyecto de que serían separados del cargo por Desacato de una orden de pago inmediato y que a los del jurídico se les paso responder la demanda de pago y mostrar de manera fehaciente las pruebas de que la constructora no cumplió con lo estipulado en el contrato signado por el VIII Ayuntamiento, además que el pago que les exigían por una renta de un edificio mal construido y de lo más inseguro.

Ahora el X Ayuntamiento tendrá que “echar mano” de dinero prestado por alguna institución bancaria para cubrir un pago que dejara al municipio sin más obra pública y con ello se aumenta la deuda pública con un dinero que pudiera servir por lo menos para modernizar calles de muchos pueblos de Bahía de Banderas y se habla de miles de metros lineales de calles con concreto hidráulico, o miles de líneas de agua potable, drenaje etc.

El pago de una renta de un ente que no se ocupa, me recuerda el cobro oneroso que hace Sky por una señal que no otorga puesto que corta el servicio durante mucho tiempo y todavía quiere cobrar el servicio que no da.

Pero en fin, vamos a ver en que queda todo esto, y ver la manera en que el ayuntamiento sale bien librado, y con el pueblo de este municipio al sur de Nayarit.