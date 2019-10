Mi experiencia en DIF ha sido extraordinaria, positiva y feliz

La señora Lucía Flores acude regularmente a la Unidad Regional de Rehabilitación para recibir terapia física para sus hombros

En la Unidad Regional de Rehabilitación (URR) del Sistema DIF, que preside la Mtra. Candelaria Tovar de Dávalos, se trabaja con calidad y calidez para apoyar la rehabilitación física de las cientos de personas que a diario la visitan, y así lo confirma la señora Lucía Flores López, quien es paciente desde hace varios meses.

“Mi experiencia en DIF ha sido extraordinaria, positiva y estoy muy feliz. Yo recomiendo ampliamente los servicios de la URR, el personal que hay aquí tanto administrativo, como terapeutas; son muy amables, con mucha paciencia”, mencionó la señora Flores López.

Ella actualmente recibe terapia en el tanque terapéutico para la rehabilitación de su hombro derecho, anteriormente fue atendida por su hombro izquierdo el cual le sanó muy bien.

“Después de mi cirugía me indicaron que tenía que tomar terapia y como los dolores eran muy fuertes, empecé a venir periódicamente a la URR; ahora vengo tres veces por semana y se me han quitado mis dolores en ambos hombros por lo que estoy muy agradecida”, agregó.

Resaltó que antes de comenzar con la recuperación de sus hombros, ya había asistido a la URR por problemas en sus rodillas, donde era probable que requiriera de prótesis.

“Gracias a la constancia de mis terapias y a la amabilidad del personal, estoy muy sana de mis rodillas y ahora estamos trabajando con mis hombros, y el precio por la atención está verdaderamente regalado, porque en otros lugares particulares, por lo regular el costo ronda los $750 pesos y aquí nos favorecen con una cuota mínima, sólo $60 pesos; entonces, yo digo que es un regalo para todos y cada uno de los usuarios”, destacó la señora Lucia Flores López.

Además de acudir a la URR y como parte también de su rehabilitación, la señora Lucía acudió al área de Nutrición del Sistema DIF donde en apenas 20 días logró bajar 3 kilos a base de alimentación saludable. “Aquí me dieron una dieta que sin morirme de hambre y con bastante comida pero muy bien balanceada, he comenzado a bajar de peso, eso también me ha ayudado en mi rehabilitación”, expresó.