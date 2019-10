Padres de Familia Piden Apoyo, pero son Ignorados en el Ayuntamiento

Necesitan barda perimetral para su escuelita y piden malla ciclónica, el presupuesto que dan al alcalde, Jaime Cuevas, no rebasa los 12 mil pesos, pero desde agosto del año pasado 2018 ni siquiera les han contestado sus oficios y tampoco han podido dialogar con el presidente municipal

Por Paty Aguilar

Se trata de padres de familia del jardín de niños Bertha Von Glumer de la comunidad del Tondoroque, Bahía de Banderas, Nayarit. Es una pequeña escuelita que necesita poner barda perimetral pero desafortunadamente la mayoría son padres de familia que viven al día por lo que junto con el director del plantel educativo desde el pasado mes de agosto 2018, al inicio de ciclo escolar solicitaron vía oficio al alcalde, Jaime Cuevas, los apoyara con el material consistente en malla ciclónica y cemento por la cantidad que no rebasa los 13 mil pesos, en marzo 2019 lo volvieron a solicitar y es fecha que no han obtenido respuesta ni negativa ni favorable.

Según comenta el representante de la mesa directiva de la Sociedad de Padres de Familia, Arturo Corona, que las veces que han ido, el secretario particular y las secretarias del presidente municipal les informan que no esta el alcalde, les dejan los oficios, pero tampoco por esta vía se les atiende.

Por tercera ocasión fueron a la presidencia municipal este miércoles 16 de octubre y de nueva cuenta no estaba el presidente “no hemos tenido la suerte de encontrarlo, de hablar con él porque al parecer el alcalde no ve los oficios y queremos pedirle que nos apoye de manera personal porque necesitamos esa barda para que nuestros niños estén más seguros y que no entren personas ajenas que se roben lo poco que hemos comprado con mucho sacrificio” comentó.

“Ya pasaron muchos meses por lo que optamos por poner un lienzo es más barato y lo podemos poner nosotros los padres de familia, pero lo mejor sería, comentó con tristeza, que el presidente municipal nos echara la mano con malla ciclónica y algunos juegos infantiles que para nosotros es imposible comprarlos todos andamos viviendo al día” dijo finalmente sin antes mencionar que seguirá insistiendo hasta encontrarlo