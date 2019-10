Particulares Cercan Área Pública en San José del Valle Vecinos se Inconformaron

Esto ocurrió en el área publica del fraccionamiento Jardines de San José en Bahía de Banderas, Nayarit, donde particulares ya construyeron una improvisada iglesia y ahora cercaron una parte de este dónde, según vecina, se pretende construir un OXXO con anuencia del X Ayuntamiento que encabeza el doctor, Jaime Cuevas.

Paty Aguilar/La Opinión

Durante la cobertura que se dio a un problema de invasión de predios de varias familias que han sido acosadas por quienes se dicen dueños de predios del fraccionamiento Infonavit San José de la comunidad de San José del Valle, Bahía de Banderas, Nayarit los cuales quedaron abandonados hace alrededor de 12 años al declararse en quiebra la empresa constructora de este fraccionamiento, las mismas personas que un día antes desalojaron a una familia también se dieron a la tarea de cercar una parte del área pública que pertenece al fraccionamiento Jardines de San José lo que causó inconformidad en los vecinos de la zona.

Esto quedó de manifiesto durante este recorrido que hicimos por este lugar al atender el llamado de los vecinos, y es que dentro del área publica observamos a un grupo de trabajadores que estaban cercando el área pública, fue de esta manera que tuvimos la oportunidad de entrevistar al autor de estos trabajos tanto de ser el operador de los supuestos dueños para obligar a las familias invasoras a firmar convenios de compra venta con el supuesto dueño (a lo largo de 6 años se han presentado diversos dueños con la misma intención) so pena de despojarlos por la vía de la coacción, así como de haber contratado trabajadores para cercar dicho predio que fue donado al ayuntamiento, esto por orden de un supuesto abogado que llego al lugar de los hechos, pero cuando lo abordamos huyo del lugar luego de ser abordado por inspectores del X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, que fueron llamados por el delegado de San José del Valle quien también estuvo presente.

El abogado, sin que los inspectores lo abordaran y le dieran sus generales simplemente se retiró del lugar con el compromiso de que él iría a la dependencia municipal correspondiente, los inspectores no se impusieron, el hombre se retiró y nunca supieron de quien se trataba en tanto los vecinos les decían que se ostentaba como abogado, sin embargo, el hombre se impuso y se retiró sin mayores consecuencias.

Esta área verde ya está impactada con la construcción de una improvisada iglesia que fue motivo de controversia con otros vecinos que pedían el área se destinara para campo deportivo o de esparcimiento y no para una iglesia la cual al final fue aprobada por el alcalde, Jaime Alonso Cuevas Tello, quien según vecina del lugar hasta las láminas del techo de dicha iglesia les regaló.

Y ahora esta misma área, una parte de lo que queda fue cercada por trabajadores que contrata Tonatiuh, conocido chatarrero de San José del Valle que acepta este tipo de trabajos que están fuera de la ley como ahí se demostró, Tonatiuh lo reconoce y dice que a él lo contratan para que lleve a trabajadores a realizar este tipo de trabajos.

Por supuesto los vecinos se inconformaron y una de ellos mencionó que se rumora que en este predio el X Ayuntamiento dio su anuencia para que se construya un OXXO, pero que no lo permitirán porque se trata del área publica del fraccionamiento y esta les pertenece a sus familias, incluso dijo, de ser necesario tumbaran el cerco y exigirán al Ayuntamiento que corrija su postura so pena de tomar carretera hasta que sean atendidos porque no están dispuestos a que se les quite su área publica ya ocupada por una improvisada iglesia.