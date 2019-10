Punta Mita, el destino de ultra lujo de Riviera Nayarit celebra 20 años

La península invita a festejar, del 6 al 8 de diciembre, el recorrido y los grandes logros de las últimas dos décadas con exquisitas experiencias que representan los pilares del destino: gastronomía, moda y arte.

Oscar Juárez/La Opinión

Punta Mita, el destino de ultra lujo enclavado en la Riviera Nayarit, celebrará en diciembre su 20º Aniversario en el marco de un fin de semana lleno de festividades que reflejarán el recorrido y grandes logros de las últimas dos décadas, en que ha logrado posicionarse como el destino más exclusivo de México.

Del 6 al 8 de diciembre, los invitados a la gran fiesta vivirán experiencias que representan los increíbles pilares de este paradisíaco destino rodeado de las playas del Pacífico: gastronomía, moda y arte, iniciando con la inauguración de aniversario y una cena de gala en el emblemático Kupuri Beach Club.

En estos 20 años Punta Mita se ha dado a conocer por su vanguardia gastronómica y la manera en la que celebra los sabores de la Riviera Nayarit. Es así como dentro de la gala, los reconocidos chefs de Four Seasons Resort Punta Mita y The St. Regis Punta Mita Resort, además del chef del restaurante Sufi y el equipo culinario de los prestigiosos clubes de playa, se unirán para crear un menú que representará el camino recorrido, celebrando el presente y mostrando el camino que queda por recorrer.

Así mismo, se mostrarán las exclusivas colecciones edición limitada —creadas e inspiradas en la naturaleza y estilo de vida de este increíble destino—, representando la variedad de moda mexicana, en un trunk show con la marca CIHUAH, protagonizado por las diseñadoras Raquel Orozco, Lydia Lavín, Anine Bing y Vanessa Guckel. De igual manera la renombrada exposición de arte contemporáneo NO NAME contará con un pop up en el que las piezas toman valor por su calidad, ya que las obras de arte tamaño postal son vendidas de manera anónima para después revelar los autores de cada una. Los recursos recaudados en las obras y diseños durante la Gala serán destinados a las organizaciones “Fundación Punta de Mita” y “PEACE Punta de Mita”.

Nuevos spots, golf y gastronomía

Entre las varias actividades que sucederán en este gran evento, está la apertura del PADI Center en el Sufi Ocean Club, donde los invitados encontrarán la formación de buceo, equipos y oportunidades de práctica. El festejo continuará con la inauguración de “El Surf Club Punta Mita”, ubicado en la mejor locación para hacer surf dentro de Punta Mita. Este club de playa será seguramente el favorito de muchos.

Celebrar los 20 años de Punta Mita no sería lo mismo sin incluir a sus dos campos de golf de renombre mundial diseñados por Jack Nicklaus y el nuevo driving range, que son parte integral del estilo de vida de Punta Mita. Los jugadores más competitivos podrán participar en el torneo individual de Stableford, mientras que los que solo disfrutan de los paisajes tienen la opción de un formato más relajado dentro del torneo Scramble. Ambas opciones se realizarán en 18 hoyos para competir por la Copa del 20º Aniversario de cada categoría, seguidos de un almuerzo y premiación.

El domingo 8 de diciembre, para culminar este gran festejo de aniversario, los chefs de Punta Mita y Punta de Mita presentarán sus platillos más emblemáticos a los invitados, así como las novedades de la próxima temporada. Todo esto se presentará dentro del marco de la séptima edición de Flavors of Punta Mita que tendrá lugar en el Four Seasons Resort Punta Mita, seguido por un desfile de modas, para los huéspedes de este majestuoso resort.

Por último, la reconocida editorial Assouline en colaboración con Punta Mita, presentará su nuevo libro enfocado en el estilo de vida, y pilares de este lujoso destino.

Punta Mita nunca decepciona: “Punta Mita nunca decepciona; estamos comprometidos a ofrecer excelencia todos los días del año”, comentó Carl Emberson, Director de Marketing y Operaciones de Punta Mita.

La Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB) y la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit (OVC) felicitan a Punta Mita por estos 20 años como una de las joyas más preciadas de El Tesoro del Pacífico Mexicano, contribuyendo a posicionar este destino entre los más importantes del mundo.