LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



EL DENGUE EN BAHÍA HASTA CANCIÓN TIENE

Pero hace falta más atención de parte del o la encargada de Salud Municipal PUES, ya hay brotes por doquier, en la Costa, Centro y Sierra, no es uno ni dos, son familias enteras las que están PADECIENDO dicha enfermedad, debe haber una pronta acción tendiente a restablecer lo más importante en la ciudadanía la SALUD, porque una muerte por esta causa, habría mucho ruido y seguramente que varios de los que hoy les vale gorro, llegado el tiempo ojalá y no, tiempo le sobrará para lamentarse y es mejor prevenir ATENDIENDO este reclamo o como dicen HASTA que le llegue a alguno de sus hijos ATENDERÁN el asunto de Salud………..ANTONIO ECHEVARRIA GARCÍA Preocupado y Ocupado en que haya lugar en las diferentes carreras de la Universidad Autónoma de Nayarit, porque fue un gran número que quedaron FUERA, pues fue muy reducido el espacio para tanto joven que YA se truncó la preparación en la carrera, que ellos eligieron, lo bueno es que El Gobernador no quita el dedo del renglón y así como piden los Sectores de la UAN apoyo Gubernamental también el Rector, Feuan, Spauan y Setuan dejen espacio en las diferentes Carreras que la Universidad Autónoma de Nayarit, casi las tienen cautivas estos Sindicatos

CORONACIÓN EN SANTA FE. Del Club De La Eterna Primavera, donde uno de los principales promotores de que se siga efectuando este tipo de eventos TONY GONZÁLEZ, en compañía de sus suegros María Concepción Salazar Domínguez y Juan Ramón Guzmán López, como hace 15 años consecutivos CORONAN y ahora le correspondió ser La REYNA a María De Jesús Briseño, REY Manuel Bernal arcía PRINCESAS Consuelo Cazares Ayala y María Del Rosario Vizcarra, por primera ocasión y siendo toda una alegría general el que se haya nombrado a la REYNA VOLUNTARIA recayendo la Corona en Rosa Elena Sánchez Vizcarra, cabe hacer mención que todos son vecinos de San José FELICIDADES, un evento muy concurrido……..SESIÓN DE CABILDO DEL MES DE OCTUBRE. Para despedir el mes de Octubre, Sindico, Regidores, Presidente y Secretario tendrán una reunión en el Salón de Cabildo, donde el orden del día es muy extenso AUNQUE, antes de iniciar en la PREVIA y a puerta cerrada, acuerdan, dialogan y hacen algunos cambios para públicamente efectuar la Sesión de Cabildo, de esta manera el 30 de Octubre habrán de reunirse veremos si se tratan los más de 15 puntos o se rebajan, así que por ahí andaremos y tenerlos informados