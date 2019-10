LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



PUENTE FEDERACION EN BAHÍA

Cuánto COLGADO HAY, antes de que lo pongan a funcionar, RESULTA que Carmina Regalado, es una de ellas que muy prontamente dando «Madruguete Político» se autonombra una de las Gestoras, Propulsoras y Ejecutora del Puente FEDERACION, cuando la realidad es que CARMINA ni en la política figuraba y ahora es la Mesías de dicha Obra jajaja OTRO de los sedicentes es el Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos quien por su cercanía a Bahía, anda cacaraqueando su «Aportación» para la Obra que conectará a ambos

Municipios, ah que mis aprontones políticos de ocasión de ninguna manera de convicción, a ver quien más se enlista para seguir haciendo el ridículo PUES solamente JAIME CUEVAS TELLO, es quien realmente tocó puertas y siguió en la brega de que se hiciese realidad el Puente Federaciones……….LOS MILITARES INSTALADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JOSÉ. Me preguntaban ayer, » Oye tú que andas aquí y allá qué sabes de lo que hacen los SOLDADOS, se ven en las calles, en las brechas y por donde sea pero a quien han detenido, que han encontrado Droga, Armas, Tienditas, Sembradíos o qué? Y sólo contesté no sé, porque igualmente los veo pasar poner Retenes, a las salidas y no me he dado cuenta de alguna acción, creo que sí les pregunto no me van a decir nada, porque seguramente me dirán » Tenemos órdenes superiores de no dar información a nadie» así que la interrogante seguirá por mucho tiempo, aunque un día de estos me presentaré a ver si me reciben y a ver si me contestan……….54 MILLONES A LA UAN. Es la cifra que se maneja en la Tesorería de Bahía, Cincuenta y Cuatro Millones de pesos tan sólo de este Municipio, cuántos más de los 19 restantes que cantidades habrán entregado durante éstos dos años y de la misma manera que cantidad llevará el Gobierno del Estado? Es necesario que se presente un estudio y cifras exactas para que la ciudadanía y el Pueblo en General tengan conocimiento de los millones destinados a la Universidad Autónoma de Nayarit y sobre todo lo más importante, a dónde han ido a parar los millonarios dineros destinados por el impuesto que se cobran en los VEINTE AYUNTAMIENTOS y lo que recaban en Finanzas del Gobierno encabezado por Antonio Echevarría Domínguez DIGO……….BRIGADA DE NEBULIZACIÓN DÓNDE ESTÁ? Ayer se dio a conocer que se iniciaron las FUMIGACIONES en Bahía pero tan sólo se vieron a los Trabajadores de Salud en una camioneta roja, con cinco personas preparando en unas cubetas y artefactos para fumigar y NADA, tal parecía que el encargado del NEBULISMO sacó un plano para ver las zonas, sin embargo es hora que no pasan por las calles y baldíos que están infestados de ZANCUDOS del Dengue y Chinconguya, háganse como El Tío Lolo, al fin y al cabo los infectados les recordarán, cuando alguien de su familia o ellos mismos caigan en cama por este asunto de Salud Pública, son Trabajadores y seres humanos, no son inmortales todo se regresa y cuando menos se espera cae………TODOS AL CIEN O MÁS. Funcionarios de Primer, Segundo, Tercer y hasta charalillos andan muy movidos, pues el 10 de Noviembre será el Segundo Informe del Doctor Jaime Alonso Cuevas, donde dará a conocer los avances, los atrasos y lo que falta en su medio Gobierno, sin duda alguna ahora como Pez en el Agua, el Galeno dirá lo que se viene en beneficio de todos y cada uno de los habitantes de Bahía, pero esperemos ya falta poco para saber mucho, el lugar La Unidad Deportiva de San José.