LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME CUEVAS TELLO CAUSA RESQUEMOR

Y es que la Mercadotecnia utilizada en los Espectaculares, sobre todo en la Capital del Estado, fue tomada como un reto para el también Alcalde, quien quiere ser Gobernador, aunque la posibilidad sea muy lejana, por su parte CUEVAS TELLO, lo hizo previo a su 2do Informe de la Administración, COSA que causó suspicacias y varios comentarios, para el Galeno oriundo y vecino de Bahía de Banderas, pero lo bueno o el golpeteo vendrá después del entrante Domingo, el efecto que se esperaba ESO resultó………ANTONIO SERRANO, Responsable de la Política Interna del Gobierno y externa del Estado, afirmó que la situación está «TRANQUILA» y se sigue trabajando en pos de la ciudadanía, cumpliendo el Plan Estatal de Desarrollo, la Obra Pública vigente y el estar al pendiente de los desastres pasados, la vida política sigue desarrollándose, con calma a la vista y con el liderazgo del Ejecutivo Estatal Antonio Echevarría García……..MORENA LA VERGÜENZA DE BAHÍA!! Esta y varias más interrogantes se hacen en el Municipio más joven de nuestra Entidad Federativa, pues aunque NO han trabajado ni cumplido, en un 90 por ciento de las promesas hechas en campaña, MIRTA VILLALVAZO, la cual ni siquiera ha regresado a dar las GRACIAS por haber golpeado la Diputación Federal, CARMINA REGALADO, alguien que la verdad se voló la barda al COLGARSE de la Obra Puente FEDERACION, al externar pública y tendenciosa que esa era una Promesa de Campaña hecha realidad, porque ella se había comprometido, que BURDA y Gandaya actitud de parte de ésta Legisladora Mentir, sin el menor rubor menos recato………..GLORIA NUÑEZ Y LA VENGANZA DE NOROÑA. Éste par sin par, tienen mucho en común, Protagonistas al 100, Mentirosos y Buenos para Gastar los Dineros, que les mantenga el EGO, aunque claro está NO, son de su Bolsa, RECORDANDO unos días atrás, se dijeron, se cuestionaron y se ofendieron para luego, como simuladores se dieron la mano, desayunaron, se movieron las colas, terminando como buenos AMIGUIS, el acuerdo duró muy poco tiempo y a los días se volvieron a ACUSAR mutuamente al grado de hacer su Circo en el mismo Congreso, ante la burla y la carreta que les dieron a ambos, según GLORIA evidenció a NOROÑA y éste en Venganza ahora le está sacando a la luz, la venta de terrenos en un lugar del Municipio de Compostela, veremos en que para todo este Circo, Maroma y Teatro, de los «Protagonistas» que quieren Gobernar……..YA ESTÁN EN PUERTA LOS INFORMES. En total son VEINTE los Municipios, donde sus habitantes escucharán el mensaje de los Alcaldes, durante dos años, que se dice rápido, sin embargo NO, han hecho en su mayoría lo que debieron realizar en Obras y Servicios Públicos, para mejorar la imagen y beneficio de sus conciudadanos, ejemplo tácito en Tepic, Francisco Javier Castellón, sólo viajes, compra de vehículos último modelo, casas, ranchos y una similitud entre los más allegados, cosa que lógicamente ha dejado sin dinero y en bancarrota al Municipio, pero la gente aunque arrepentida con una quejadera, lo querrán sacar el día de su Informe, tendrán que cubrirlo y sacarlo por la puerta trasera, pues habrá bastante jaloneo……….22 DETENIDOS EL PASADO FIN DE SEMANA. Lo anterior es dado a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, entre hombres logrando llegar a los 19 y logrando llevárselos a buen recaudo, para depositarlos en las «SUITES BENITO» especiales para recibir en sus cómodas habitaciones-celdas, con aire acondicionado, que entran por los barrotes, atención especial con tehuacanes aderezados con chile en polvo y las caricias a base de una larga Correa de Baqueta acondicionada con unas baterías y dar unos pequeños toques, que elevan hasta el techo de las celdas para caer como res, así que los amantes de lo ajeno ahí sabrán lo que es estar hospedados en el Hotel FiscPetroBen, único en su tipo, ahí de igual manera caen Mujeres que con la liberación Femenina y aunque se digan inocentes y del sexo débil, muy en su papel de magdalenas NO, cuadra con sus acciones y allá les hacen saber que hay IGUALDAD DE GÉNERO, los uniformados hicieron un total de 22 detenidos H y M.