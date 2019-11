Cambiaran Entrada a Jarretaderas hay Molestia contra VIDANTAy el Ayuntamiento

Cambiaran Entrada a Jarretaderas hay Molestia contra VIDANTAy el AyuntamientoM

· Sin más información al respecto, solo una manta escueta que avisa que “Próxima entrada a Jarretaderas a un kilómetro”, habitantes de esta comunidad de Jarretaderas se muestran inconformes y temerosos de que VIDANTA se apropie de esa importante vialidad como ocurrió en Punta mita donde Grupo DINE se quedó con tramo carretero federal que ahora es parte del hotel Four Seasons.

Por Paty Aguilar

Causó resquemor en habitantes de Jarretaderas, Bahía de Banderas, Nayarit, el anunció de una nueva entrada a su pueblo, información que no sabía ni la regidora de esta demarcación, Lupita Peña, según salió a relucir en Facebook en el muro de Jarretaderas Redsocial donde se publica una foto de la entrada al pueblo desde la carretera 200 de una manta que indica “Próxima entrada a Jarretaderas a 1 Kilómetro”.

La molestia es casi generalizada en esta comunidad a excepción del delegado y uno que otro vecino que menciona que todo es por el bien de la comunidad, pero en general hay descontento por la opacidad con que se maneja las obras de VIDANTA y la supervisión obligatoria por parte del X Ayuntamiento de Bahía de Banderas que preside, Jaime Alonso Cuevas Tello.

Como no hay más información al respecto, solo la escueta manta que se presume la instaló alguna constructora del Grupo VIDANTA, porque estas empresas pueden hacer lo que quieran en Nayarit sin mayor supervisión por parte del gobierno municipal ni del gobierno estatal, algunos vecinos traen a colación que la nueva entrada será por la próxima entrada a Nuevo Vallarta, por donde se ubica el Club de Golf el Tigre, por la calle Cuatro Vientos, la cual no está pavimentada, así dice concluye el comentario “imagínense la polvareda”.Hay incluso la idea de no permitir el cierre de la entrada principal al pueblo mientras no se repare por donde los obligaran a entrar a su pueblo. Estaremos al pendiente de las acciones que tomen si es que lo hacen porque en este muro también hay comentarios relacionados con que se trata de una comunidad que le vale madres, que es apática a lo que le sucede.

Y por otra parte se habla también de que se introducirá la conexión de energía eléctrica de los enormes edificios de VIDANTA con la subestación de la CFE de Nuevo Vallarta, cableado que pasara por calle México del pueblo y esta vialidad de acceso misma que de ser de 4 carriles la convertirá en dos carriles con un camellón en medio que protegerá, entre comillas, las tuberías de alta tensión que pasaran por en medio de esta tramo carretero y que se aprovechará para construir el famoso túnel que unirá propiedades de VIDANTA que tiene al otro lado de esta carretera.

Hay mucha especulación, pero lo cierto salta a la vista, este señalamiento no es oficial por lo tanto el X Ayuntamiento no esta al tanto, no está supervisando estas obras, así que los trabajadores ponen y quitan letreros a diestra y siniestra en áreas públicas dando órdenes a la comunidad de Bahía de Banderas, Nayarit como si quien gobernara en este municipio fuera VIDANTA.