LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García

JAIME CUEVAS TELLO TRANQUILO DESPUÉS DE LA FARSA

Con una actitud de quien se siente limpio y libre de culpa, durante la Conferencia de Prensa, el Presidente Municipal de Bahía de Banderas, acompañado de los Regidores de la Comisión de Seguridad Pública, narró parte de la ODISEA de descalificación y daño moral, así como a su investidura política, el ser perseguido y presionado a que pagara Millones de pesos, para darle carpetazo al presunto delito de DESAPARICIÓN FORZOSA, de Salvador Macías mejor conocido como CHAVITA, aunque su familia, sabía que estaba bien, aun así se manifestó en varias ocasiones, incluyendo al mismo Presidente de México, cuando estuvo por éstas tierras, la Demostración, El Circo y la Farsa quedaron al descubierto y el Bien triunfo sobre el Mal, AHORA Jaime Cuevas, en su aspiración se afirmó más, tiene el respaldo y reconocimiento de su gente, sus bonos políticos subieron sin duda alguna, LO que falta es que va a pasar con otras personas que fueron retiradas de sus cargos, de sus familias y en la cárcel, su imagen, su posición cómo quedará?………HAY NIVELES EN TODO. Ejemplo tácito es el caso del Secretario Del Ayuntamiento de Bahía, Licenciado Anastasio Zaragoza, quien no es tomado en cuenta tal y como debiese ser, ya que lo tienen «Muy restringido en todos los gastos de representación» pues la comida, combustible, agua y otros gastos NO, se le reembolsan, por tal y justo motivo, ya está pensando en poner las cartas sobre la mesa ante quien sea » Oye debo tener un algo, que me permita moverme, para todo tengo que andar pidiendo favores, si quiero apoyar a alguien, a un amigo no puedo ni una condonación gestión ni un miserable vale de gasolina de 20 litros, se ha malentendido y así no se puede» tal parece que el Secretario del Ayuntamiento es un funcionario SEGUNDÓN, ah que TACHO, le dicen sus amigos……..CASO TREVIÑO ALFARO. Muy lamentable y Condenable acción del o de los que, lo mandaron hacer o el que lo hizo, no son formas de frenar menos acabar con la crítica, cuestionamiento, o señalar, al Periodista, Reportero o Comunicador, con una buena atención y relación se llega a la solución u aclaración del asunto que ha comentado o publicado, con Amenazas, Sustos, Agresiones y Asesinatos NO, hay forma de pensar ni hacer las cosas bien, al contrario se agredió a una familia y al gremio, pues nadie es propietario de la vida de los demás, al contrario el daño que se hace de la misma manera se regresa, si se excedió en su publicación IMAGÍNESE cuál es el exceso más grave, aunado a que todos cometemos errores y nadie estamos exentos de ello, ahora si que esta actitud deja mucho que desear de parte del o de los que quisieron CALLAR mediante el Artero Intento de Asesinato, en la persona de J. Manuel Treviño Alfano, el cual afortunadamente sigue vivo, sigue latiendo su corazón y la Solidaridad de todos y cada uno de los Periodistas de Nayarit……..LOS REGIDORES APROBAMOS POR EL BIENESTAR DEL PUEBLO. Lo anterior dijo JORGE LUQUIN ZURA, acompañado por los demás integrantes del Cabildo, Jassiel Pelayo, Fabián Medina y Aidee Saldaña, » Anteriormente por todo lo aprobado se regaba dinero, se beneficiaban los bolsillos, las cuentas bancarias y otros beneficios, ahora no, aunque sabemos que esa idea está presente y la gente lo piensa, ahora ya no, lo que aprobamos es para una mejor calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos, que nos vean nos saluden y nosotros con la frente en alto responderemos al saludo, de ninguna manera que nos mienten la madre, como a muchos que así les han hecho, queremos obras de beneficio a la gente, porque dinero sí recibimos y es del sueldo como Regidores, usted que nos está leyendo qué opina?………LOS PROFESORES SINDICALISTAS DE BAHÍA. Están tronados, están PODIDOS, de esta manera lo hizo saber al que nombraron como su representante, para convocar a una conferencia de Prensa, en donde los JODIDOS, Maestros que laboran en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit, con sede en Valle de Banderas, fijaron su postura respecto a lo que está sucediendo en la Máxima Casa de Estudios, en todas sus extensiones y en la misma Rectoría ubicada en la Capital del Estado Tepic, Nayarit, aunque hoy están JODIDOS, hubo tiempos muy boyantes y el escasear el recurso económico fue parte de la desigualdad y pésima forma de administrarlos y ahí las consecuencias de hoy ni modo los JODIDOS Profesores pidieron FIADA la conferencia, pues en las propias palabras de su vocero «Les debemos las aguas, el desayuno y hasta unas cervezas bien heladas»