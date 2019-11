Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Segundo informe del Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; programado para este domingo, según nos informa el propio alcalde, luego de extendernos la correspondiente invitación a un evento republicano donde los invitados podrán escuchar durante cuarenta y cinco minutos, el recuento de las acciones y las obras realizadas en un año que transcurrió con sobresaltos, pues aun està pendiente el heredado caso de la llamada Presidencia Municipal de cartón, la cual se comenzó y terminó durante la administración del extinto Rafael Cervantes Padilla, pero que no fue recibida por José Gómez Pérez, quedando pendiente un pago de cien millones de pesos, a la empresa constructora, misma que gana el juicio interpuesto y sin embargo, el fallo no se ejecuta porque como resulta obvio, el ayuntamiento que encabeza el médico Cuevas, se defiende hasta con las uñas; un edificio que fue hecho con materiales de baja calidad, que en nada se parece a los tradicionales palacios municipales de todo el país, no lo quieren recibir porque no es garantía de nada y con cualquier fenómeno meteorológico puede provocar una tragedia. Por lo demás, el ayuntamiento de extracción panista, ha podido realizar un segundo periodo pletórico de aciertos en la prestación de los servicios públicos, con agua potable suficiente, salud para todos, seguridad pública eficiente, tratamiento integral de la basura. Coordinado con empresarios de la industria sin chimeneas, el Dr. Cuevas tiene posicionado a Bahía de Banderas como el mejor destino turístico mundial y primer lugar en creación de empleos; eso le permite tener acceso a recursos de tipo federal tan difíciles y escasos obtenerlos, cuando no existe la sustentación adecuada. En otras palabras, el Dr. Cuevas logra conformar un ayuntamiento que sabe hacer las cosas como le gustan a la gente, y en tiempo y forma; una administración modelo a seguir en todo Nayarit, por ello el galeno entró sin calzador, a la lista de aspirantes a Gobernador por el PAN, con los mejores augurios y posibilidades dentro de dos años. Y si la lucha al interior del albiazul no lo favorece, ya se habla que podría ser abanderado por el Partido del Trabajo, organización que va en alianza con MORENA y el PVEM, en los comicios del 2021. Con esos antecedentes, nadie tiene derecho a decir que Jaime Cuevas no sabe lo que hace, que no conoce el oficio; puedo asegurar que lo conoce a la perfección y si se dan las cosas, tengan por seguro que los municipios de Nayarit progresarían al mismo ritmo en todos los sentidos. El Dr. Cuevas se deja querer, sabe que la gente anda diciendo que se ha ganado el derecho de buscar la gubernatura, sin embargo no suelta prenda, prefiere esperar a que llegue la hora de tomar la decisión más importante de su vida política, desde Bahía de Banderas, el municipio con el cual trabaja por amor a la gente. Lo destapó Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, colocándolo en primer lugar como aspirante a Gobernador, junto a Polo Domínguez y la senadora Gloria Núñez; le vieron zancas al pollo y como se ha estado aplicando en su labor de alcalde, va ganando la batalla interna con hoja de servicios impecable; si el PAN toma en cuenta lo anterior, poniendo en la balanza a sus otros dos aspirantes, tengan por seguro que Jaime debería ser el candidato del PAN, en caso de que quieran refrendar el triunfo de Toñito Echevarría; sin sentirse ni enojarse, tanto Polo como Gloria, deben aceptar el veredicto de la dirigencia panista; Polo trae muchísimas broncas que le vienen desde que era Presidente Municipal de Tepic y con la imposición de la ley burocrática, cavó su tumba política; Gloria también arrastra problemas muy serios, salió señalada con índice de fuego cuando estuvo de tesorera del ayuntamiento de Compostela; como presidenta municipal salió cuestionada por el manejo de recursos de la zona federal marítimo terrestre y después, siendo diputada federal, la acusaron de vender las playas a extranjeros…PALESTRAZO: una mala decisión en el PAN, en un escenario nacional desfavorable por el poderío de MORENA, puede echar abajo el proyecto de repetir la victoria del 2017.