Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Cambios de Imagen y Sorpresitas

Deberían promover una iniciativa diputados o regidores para que en vez de un Informe de Gobierno Anual se hicieran más, por lo menos unos tres ya que con ello resultaría harto conveniente para los pueblos y sus habitantes, ya que cada vez que se anuncia un Informe de Gobierno Estatal o Municipal se les acelera las ganas de embellecer calles, caminos, fachadas y hasta pintar topes, eliminar baches, cosa que no se hace de manera regular en el año, lo único mal de todo esto, es que los encargados de realizar este trabajo de embellecer, al menos la avenida Emilio M González convirtieron esta camino en un verdadero martirio, provocando que cientos de trabajadores y estudiantes llegaran tarde a sus labores, cuestión de criterio hacer los trabajos “en las horas pico” haciendo largas filas de vehículos, con decirles que de San Vicente a Mezcales se hacían hasta 40 minutos para llegar, provocando además una tremenda contaminación por el humo de los automotores, la histeria de los choferes de las mentadas combis y que decir de los Transportes Medina que buscaban hacer el menor tiempo posible, ya que “el tiempo es dinero” y con esas largas colas “la casa pierde” ya que hacían menos “vueltas” en su recorrido normal.

Pero en fin, las cosas se hicieron, la situación se dio, y hoy al menos ya podemos ver las decenas de topes pintaditos y relucientes, así como también el recorte de las plantas que se encuentran en el camellón central y las guarniciones amarillitas, amarillitas como la camisa del América, ojala y que se “les prenda el foco” también para pintar la carretera con las líneas centrales y laterales para poder decir que ya estamos “en el primer mundo” por donde se encuentran los pueblos de la zona centro y de la zona serrana.

Ya que estamos en eso, es bien sabido que la carretera estatal Punta de Mita-Sayulita difícilmente Obras Públicas del Estado se acuerda que en Bahía de Banderas tiene varias carreteras que nunca les da un buen mantenimiento, como lo es también la Bucerías-Valle de Banderas-San Juan de Abajo y deja todo el gasto al gobierno municipal, quien tiene que darle el mantenimiento algunas veces muy tardado, pero lo hace, con decirles que esas carreteras, incluyendo la de El Coatante-Fortuna de Vallejo, ni siquiera tienen las líneas normales de carreteras, o sea que si no las conoces ni siquiera sabrás que tiene dos carriles, pues al no haber señalamiento los conductores de vehículos “van a la buena de Dios”, con riesgo a sufrir un accidente mortal por la falta de señalamientos. Lo mismo pasa con la carretera que cruza los pueblos de San Vicente, El Porvenir, San José del Valle, San Juan de Abajo, El Colomo, y que decir de la de San José del Valle a Valle de Banderas, con trabajos se puede circular, aunado a los muchos topes que están de adorno en lugares que ni caso tienen de estar ahí.

Por lo pronto, el próximo domingo 10, a las 10 de la mañana, el presidente municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello y su cabildo en pleno estarán reunidos en la unidad deportiva de San José del Valle, a la que convertirán en recinto oficial para la sesión solemne de lo que será el II Informe de actividades del gobierno municipal, en donde el alcalde dará a conocer lo que se ha hecho y hasta lo que se espera en lo que sigue de la administración pública que tienen a su cargo de lo que es el X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit.

Hablando de otras cosas no puedo dejar de comentar la detención mediante una orden de aprehensión girada por un juez acreditado, del ex alcalde José Gómez Pérez, quien se encaminaba a llevar a sus hijos a sus respectivos colegios, por la avenida José Ponce elementos de la Fiscalía General de Nayarit lo interceptaron y lo apresaron para llevarlo detenido al penal de Bucerías, en donde de seguro lo trasladaran a la ciudad de Tepic.

José Gómez Pérez, se reservó su derecho a declarar durante la audiencia inicial de vinculación a proceso llevada a cabo en un juzgado oral de Tepic la tarde de este viernes. El ex alcalde también solicitó al juez la ampliación del término constitucional para defenderse de la acusación de varios delitos, entre otros el de tortura en agravio de José Alejandro N, en hechos ocurridos durante las pasadas elecciones locales del 2017 en que el candidato ganador fue Jaime Cuevas Tello.

La audiencia de seguimiento a vinculación será el próximo miércoles 13 de noviembre en el mismo juzgado de control y oralidad de Tepic a las 16:00 horas; por el momento, el juez que lleva el caso dictó prisión preventiva oficiosa en contra de José Gómez Pérez, con el argumento de que representa un peligro para la víctima, por lo que el ex primer edil de Bahía de Banderas se quedará en la cárcel por lo menos durante próximos seis días.

Vamos a esperar noticias de este asunto, mientras tanto alistémonos para estar presentes mañana en el II Informe del X Ayuntamiento de Bahía de Banderas.