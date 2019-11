Impresionante respaldo ciudadano a Jaime Cuevas

Ciudadanos mostraron su aprobación al trabajo que ha realizado durante su gobierno

El reloj marcaba las 11:15 y las personas que ocupaban las más de 3 mil sillas, se pusieron de pie y en un sonoro aplauso se escuchó una voz de fondo que decía: “En este momento recibimos al presidente municipal doctor Jaime Cuevas, acompañado del Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría y del presidente del Congreso de Nayarit, Leopoldo Domínguez”, quienes a su paso, saludaban a los presentes y una vez instalados en el pódium, dieron continuidad a la Sesión Solemne de Cabildo, con motivo del Segundo Informe de Gobierno en Bahía de Banderas.

“Servir es un honor”, expresó Cuevas Tello, quien por más de 40 minutos y de frente a los ciudadanos que llegaron a las instalaciones de la Unidad Deportiva en San José del Valle, dio cuenta de las acciones que el gobierno que encabeza ha realizado, trabajos encaminados al bienestar de sus habitantes y al crecimiento de la región.

Entre los asistentes y portando su traje de charro, el señor Manuel Encarnación, miembro de la Asociación de Charros de El Porvenir, se dijo satisfecho por el trabajo que el doctor Cuevas realiza al frente del Municipio, y refirió: “De los presidentes de aquí en Bahía de Banderas ha sido el mejor, que apoya y sale todo adelante porque todo lo ha hecho, como él dice, de bien y de buenas para todos en excelencia”, aseguró que como habitante del Municipio se siente bien representado.

Arturo Larios, representante del Comisariado Ejidal de San Juan de Abajo, opinó: “Extraordinario, es sorprendente como de estar el Ayuntamiento en bancarrota porque hasta estaba en buró de crédito, ha logrado sacar adelante las finanzas”. Agregó que gracias a la experiencia obtenida en la primera ocasión que el doctor fue presidente en el año 2005-2008, más las ganas de seguir trabajando por Bahía, ha logrado sacar adelante a nuestro Municipio y trabajar por su gente como lo ha estado haciendo: «Que no baje la guardia para que Bahía siga creciendo y mejorando”.

Por otro lado, la señora Elodia Peña, quien es vecina de El Colomo, pero que pasa temporadas en los poblados de Jarretaderas y Valle de Banderas, expresó que cuenta con un gobierno de resultados: «Para mí muy bien, porque ha sido diferente a otros, le doy las gracias al doctor porque en El Colomo, nos desazolvaron el arroyo de El Tigre, el año pasado y este, y no nos inundamos; acá en Jarretaderas hizo unas calles que eran necesarias porque la gente se inundaba. De 1 al 10, de doy un diez porque en los lugares a donde he ido todo ha hecho bien, yo de parte y de todo los de El Colomo, le doy las gracias”, dijo mientras una amplia sonrisa aparecía en su rostro. #JuntosProgresamos