LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García

JAIME CUEVAS PROSIGUE CON PONER OBRAS EN MARCHA

En cuanto pasó su 2do Informe y de inmediato se puso la camiseta y a darle AUGE, al Bien y de Buenas, ahora en Mezcales, la calle Josefa Ortiz de Domínguez, por lo tanto quien Respira Aspira, no se hagan Bolas es como quien Trabaja Merece o quien se gana la tortilla pues se la puede comer, de esta forma los habitantes del Municipio más joven de Nayarit, tiene a alguien que se ocupa y se preocupa por seguir respondiendo la confianza depositada en él para Administrar a Bahía, dijeron por ahí «Trabajo Mata Grilla»…………ANTONIO ECHEVARRIA GARCÍA Y AMLO. Este fin de semana estarán con nuestros Hermanos Indígenas, quienes seguramente le solicitarán el apoyo de ambos, por la simple y sencilla razón de que los apoyos vuelvan porque les son muy necesarios para proseguir con su cultura, usos y costumbres, lo primordial es que se les reintegren sus derechos y apoyos, por lo cual el Ejecutivo Estatal y el Mandatario Nacional Andrés Manuel López Obrador, buena iniciativa de Echevarría García sin duda………ANTONIO SERRANO, JORGE BENITO, LUIS CHUMACERO Y DAVID GUERRERO. Ante los Legisladores quienes se darán GALLO, preguntando y sacando las cifras, dudas así como claridad en lo que cada funcionario de la Administración Pública Estatal, han realizado o lo que deberán de cambiar para mejorar, claro está en beneficio de la ciudadanía, así que el Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública Estatal, Secretario de Finanzas y el Secretario de Planeación, serán invitados de sus Anfitriones los Diputados de las distintas corrientes políticas que se congregan en el Palacio Legislativo…

……ADÁN CASAS, MANUEL COTA Y EL TAPADO. De esta manera los Priistas, se preparan de CARA a lo que viene en el Dos Mil Veinte, pues ahí iniciara la precampaña de todos y cada uno de los que quieren llegar a la Gubernatura, aunque para nadie es desconocido los diferentes actores del ámbito político, los del Partido Revolucionario Institucional, se preparan para dar la batalla final, pues prenden o se secan, NO es difícil sacar conclusiones en el sentido de ADÁN Y MANUEL el primero promotor deportivo, Empresario en diversas ramas se ha mantenido trabajando desde que fue Presidente Municipal de Samao hasta la fecha, politólogos, aseguran que una Senaduría o Diputación Federal, le caería bien por ser nuevo, COTA va por la Revancha porque le dejaron la espina clavada sin embargo el asunto es que perdió y hay una balanza a favor y en contra, según para evitar otra catástrofe interna el PRI tiene un tercero que no causará Discordia porque se le ofrecerán distintas candidaturas a la gente de Manuel y que la jueguen que participen con la consigna de Vivir o Morir, será?…….CASO JOSÉ GÓMEZ. Dicen que el Lunes sus abogados y amigos se congregaron en los juzgados de Bucerías y Tepic, buscando la forma de sacarlo a como diese lugar ya que las acusaciones NO, están bien integradas debido a algunas faltas legaloides e inconsistencias como el que ya haya estado en proceso una persona por el mismo delito y además de que José Gómez ya había declarado sobre el hecho y no se puede juzgar por el mismo caso, pero es lo que se dice, veremos si se logró la libertad aunque sea provisional de quien saldrá con más simpatía y arraigo que antes de su detención, lo que sí se pondrá bien es el ambiente político en Bahía.