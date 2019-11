Está Prohibido Subir Vehículos a la Plaza del Sol de San Pancho, pero Delegado y Transito lo Permiten

Entrevistado al respecto, el delegado de San Pancho señala que son solo dos personas quienes se oponen y que los vehículos se estacionan dentro de la plaza solo por unos minutos, por eso se les permite. Quienes no están de acuerdo argumentan que se le hace daño al adoquín y que además está prohibido

Por Paty Aguilar

Cada año en el inicio de la temporada alta de turismo, en la Plaza del Sol de la comunidad de San Pancho, Bahía de Banderas, Nayarit, se instalan todos los martes el mercado de artesanías, puestos movibles por lo que sus propietarios requieren bajar sus mercancías por tal motivo estacionan sus vehículos sobre la plaza en el área adoquinada, situación que es rechazada por parte de un par de puesteros que consideran no se debe permitir porque los vehículos afectan el adoquín, por lo que han pedido al delegado de este poblado que no lo permita, pero ha hecho caso omiso a su petición y lo mismo ocurre con tránsito municipal, no les importa, según el reporte ciudadano.

Entrevistado al respecto vía WhatsApp, el delegado explicó que quienes se oponen son solo dos puesteros, sin embargo, dijo que esa zona de la plaza si estaba destinada para estacionamiento, pero que ahora ya se tiene un estacionamiento público motivo por el cual se prohibió estacionarse arriba de la plaza y que los martes solo se les permite a los vehículos de los puesteros bajar su mercancía y bajar sus vehículos de inmediato.

Pero no ocurre así según la queja ciudadana, ya que los puesteros dejan ahí sus vehículos, pero además, según argumentan, ni para bajar sus mercancías deben permitir que suban vehículos, esto para que el adoquín no se quiebre.