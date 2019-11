LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



CORREN LAS INVITACIONES PARA EL 2DO INFORME DEL DIF

Que dirige la Señora Ana Esperanza Berúmen de Cuevas, quien se ha distinguido, por efectuar con Calidad y Calidez, su forma abierta y Sensible con la gente, su constancia y constante preocupación por buscar la solución a las demandas de las personas que, buscan resolver los problemas de sus Padres, Hijos, Hermanos, Parientes Vecinos y los propios, ANA se ha convertido en ESPERANZA, de los de la 3ra Edad, de los Minusválidos, de los Niños, de los Diversos Programas de Operación de Cataratas, de Cadera, Oftalmológicos, Rodillas y un innumerable cúmulo de provecho en favor de La Familia Bahiabanderense, un claro ejemplo para las esposas de los Funcionarios del Ayuntamiento en manos del Doctor Jaime Alonso Cuevas, quien siempre da la mano a su esposa, para realizar una titánica labor de atención a la población………

SIGUE LA CALEFACCIÓN POLÍTICA EN BAHÍA. Ahora con la reaparición del engranaje Priista bajo la batuta de la Familia TAPIA-SANDOVAL, es como algunos inician a decir RENOVAR Y A GANAR, pues aunque para los enemigos de otros Partidos políticos, el tricolor agoniza, sus simpatizantes y activos NO se quebrantan, se doblan, se doblan y los doblan PERO no se quiebran ESO, es lo que deben de estar al pendiente sus adversarios PUES, no hay enemigo pequeño, por lo tanto la Teacher Olga Sandoval de Tapia tomó la Dirigencia del PRI Municipal en Bahía de Banderas……….UAN, GOBIERNO Y VIVIDORES DE LA MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS. Ahí hay bastante tela de dónde cortar, basta revisar Nóminas, Contratos Colectivos de Trabajo, Dinero que van a los diversos Sindicatos, los Horarios que se pagan a los de más horas que tiene el día completo, el Patronato de que, donde, quien realiza y supervisa las obras efectuadas en la Universidad y en las Preparatorias que tiene en distintos Municipios, si los costos son reales así como los materiales y mano de obra calificados y certificados, entre otras cosas, de lo contrario será hacerle al Tío Lolo……….LOS DOCTORES UNO DIPUTADO Y EL OTRO PRESIDENTE. En cuanto asomaron sus Pretensiones Políticas para participar por la Silla más grande de Nayarit, se hicieron zumbar y retumbar a los otros que también quieren, los alabadores, se convirtieron en críticos de quien les dio de comer, Las Cosas Están Volteadas, JAIME recibió una andanada de cuestionamientos, cuando instaló los espectaculares en diferentes puntos, con perfiles falsos salieron por doquier, quienes se sintieron rebasados, posteriormente POLO, dijo esta boca es mía y también los que le saludaban zalameramente de inmediato muchos de los que le habían prometido LEALTAD, le voltearon la cara y le atizaron, ni modo dicen que en la política el arte de saber comer miércoles es parte de ello y pues bueno…LO CIERTO es que ambos siguen trabajando cada uno por ejemplo JAIME sigue inaugurando Obra Pública, POLO Domínguez, en el Congreso donde por cierto este día Viernes tiene Sesión en compañía de los demás Legisladores………EN BREVE RICARDO GUERRA REGRESA A SEGURIDAD PÚBLICA. Ojalá y venga con la Pila al 100, pues un tal Capitán Castro, ha servido para tres cosas, pues los Colonos de diversas Colonias y poblados de la Costa y Sierra NO, sienten lo duro sino lo tupido de los Robos a Casas Habitación, pues los amantes de lo ajeno, actúan como Juan por su Casa, en el día, tarde, noche y madrugada, cometen sus fechorías, sin que el incumplido y Pésimo Policía Mayor, CASTRO salga de su casa dando las 7 de la noche y en el día haciendo «mandados» se la pasa mientras a los ciudadanos que trabajan y compran con cierto esfuerzo lo más indispensable para sus hogares en minutos les sean evaporados, si GUSTAVO se atiene a su Encargado de vigilar caerá en el mismo MARASMO y la gente perdiendo hasta los calcetines.