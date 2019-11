Tres exfuncionarios de Bahía de Banderas son vinculados a proceso

El exalcalde permanecerá en prisión preventiva oficiosa

Tepic, Nayarit; jueves 21 de noviembre de 2019.- La Fiscalía General del Estado obtuvo auto de vinculación a proceso contra José “N”, Juan Carlos “N” y Héctor Gonzalo “N”, por su presunta participación en la comisión de los delitos de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, peculado, coalición de servidores públicos y falsificación de documentos en general, en agravio del patrimonio del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.

Derivado de los actos de investigación efectuados, se puede precisar que los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre del año 2016, cuando José “N”, Juan Carlos “N” y Héctor Gonzalo “N”, quienes fungían como Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Secretario del Ayuntamiento y Contralor Municipal, respectivamente, presuntamente autorizaron un pago por la cantidad de 7 millones 400 mil pesos, para la construcción de un puente-vado sobre el Río Ameca, pero dicha obra nunca fue construida y los imputados no pudieron comprobar en qué se ejerció dicha suma de dinero, dado que la obra no se realizó.

Por lo anterior, el Agente del Ministerio Público dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente, para lo cual se recabaron los elementos de prueba y, derivado de los mismos, un Juez concedió las órdenes de aprehensión correspondientes, las cuales fueron cumplimentadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal el pasado 15 de noviembre, quedando los imputados a disposición de un Juez de Control, quien derivado de la carga probatoria ofrecida por el Ministerio Público dictó auto de vinculación a proceso, por los delitos de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, peculado, coalición de servidores públicos y falsificación de documentos en general.

Además, la autoridad judicial impuso como medida cautelar para Juan Carlos “N” y Héctor Gonzalo “N” la firma periódica semanal, garantía económica de 500 mil pesos y no podrán salir del estado; en cuanto a la medida cautelar para José “N”, no se pronunció el Juez al respecto derivado de un Juicio de Amparo que se interpuso, por lo que no es justificada, sigue en prisión y la misma es oficiosa por el delito de tortura derivado de una causa anterior. También se estableció un plazo de un mes y medio para el cierre de las investigaciones complementarias para los tres imputados.