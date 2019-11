EL TREN MAYA: Del dicho al hecho …

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024:

4T: Del dicho al hecho hay gran trecho.

Alianza de la Costa Verde

REFLEXIONEMOS: ¿de verdad es «consulta indígena» cuando no es ni previa, ni libre, ni informada, ni culturalmente adecuada, como exigen los estándares internacionales?

En realidad, el TREN MAYA es un proyecto de reordenamiento fronterizo. No sólo es un tren y tampoco sólo es para la zona maya.

Aspira a crear un nuevo espacio global a disposición del capital extranjero.

El “problema” de las migraciones sirve como pretexto para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y riquezas regionales a la lógica neo-extractiva vigente.

Mientras, FONATUR ya emitirá fallo sobre el TREN MAYA para estudios arquitectónicos conceptuales para la estación que el tren tendrá en MERIDA.

1. Principio rector: «No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera». Somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios (…) Propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas».

2. Hacia una democracia participativa: «No es suficiente con que la sociedad esté informada y atenta; debe, además, participar e involucrarse en las decisiones relevantes de quienes la representan en la función pública; debe borrarse para siempre la separación entre el pueblo y el gobierno».

3. Desarrollo Sostenible: «México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se le define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El Ejecutivo Federal considerará en toda circunstancia los impactos que tendrán sus políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país. Además, se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno”

El TREN MAYA correctamente debe que ser llamado “El TREN del DESPOJO”:

15 estaciones, cada una con “subcentros de “desarrollo turístico” con capacidad para 50 mil personas”.

Significaría la “turistificación” de regiones enteras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lleva consigo una indiscriminada “mercantilización”.

FONATUR es el peor ejecutor de un macro-proyecto de esta naturaleza, dada su trayectoria de destrucción ambiental, no-profesionalidad, ineficiencia organizacional/administrativa documentada.

¡Un cambio de la cabeza de FONATUR no altera NADA!

