LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



DÍA NARANJA EN BAHÍA: JAIME CUEVAS TELLO

Encabezó el evento en San Vicente, para al unísono Niñas y Mujeres la NO Violencia en su contra, pues no es uno sino muchas las repercusiones en el Estado Emocional, Psicológico, Moral y Social, en el que se queda marcado el presente y futuro de las que han sufrido una de las causas más deplorables, bajas e inhumanas, lo que se ha hecho a nivel Nacional, la situación, con el Día Naranja será un color reconocido para que sean respetadas y más atendidas las Niñas y Mujeres, en su calidad y capacidad sin menoscabo alguno, de esta forma el Presidente Municipal Cuevas Tello, indicó a su personal principales en cuidar, prevenir y preservar el Día Naranja por todo el año………..ADÁN CASAS CON CASA LLENA Y POLÍTICOS DE TODOS COLORES. Muchos se quedaron mudos y sorprendidos ante la convocatoria y la respuesta favorable de los asistentes al Informe de Labores del Legislador que se lleva bien, con el Azul, Amarillo, Rojo y Marrón, pues la Plaza Pública de La Labor, lugar donde nació ADÁN CASAS, se vio rebasada su capacidad, en el Sol, en La Sombra, en La Carpa, en los Árboles y Calle todo fue algarabía y abrazos, Juan Guerrero, Presidente del Partido Acción Nacional, Enrique Díaz del PRI, Daniel Arce Carrillo, de MORENA, Diputados de los diferentes Partidos como Yusara Ramírez, Avelino Marcelo el mismo POLO DOMÍNGUEZ, cuadros importantes del PRD, Líderes Sociales de diferentes partes del Estado, Simpatizantes del Diputado Casas Rivas y su Pueblo, algunos simuladores y orejas que mediante celulares tomaban fotos y grabaciones, se veían entre las gentes de Adán, quien como siempre saludó, abrazó, habló y se tomó Selfies como el FENÓMENO POLÍTICO del momento, todo se vio y le cayó bien al Empresario en distintas Ramas, como Boxístico, Maquinaria Pesada, Tierras de Cultivo, Camionero y toda una especie de El POLÍTICO KID, donde los distintos Partidos se le acomodan para que él se decida por cuál o con cuál se VA!!……….APRONTONA CARMINA. Decían el Domingo pasado durante la entrega de Accesos a Playa Libre, llegando y de inmediato quiso imponerse ante los ahí presentes, que muchos se molestaron por la simple y sencilla razón de que, la Diputada Federal creyó que le habían tendido el evento y la estructura para que ella hablara y se mostrara como LA CHIDA DE LA PELÍCULA, sin embargo otros mostraron civilidad y sigilosamente se retiraba de ella otros más siguieron en el evento por respeto hacia los Deportistas y la figura del Delegado de Semarnat y del Municipio, NO, se vale llegar de esta manera pues se tienen que respetar las formas, pues eso fue mostrar su falta de conocimiento y tacto político, quien sería el Asesor de la Diputada Carmina Regalado?………..ECCHON UNA ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SEXUAL. Esta función que será ampliamente divertida con la participación de los asistentes, bajo la conducción de Luz Dillan y Doki Rabbit, se mostrará el tema sin tabúes talleres, juegos e intercambio sin Vulgaridad ni Contacto Físico, sólo con creatividad para mostrar, mejorar y mantener lo básico en una relación Sexual con objetividad mostrando la capacidad y confianza de la Información Profesional y Orientación que se requiera, la invitación la hace la Empresa NecoMimiKon, propiedad de Edgard Arellano, el día 30 de Noviembre en el local LATEN calle Morelos 139, por lo que ahí se abrirá otra perspectiva del Sexo………DIPUTADOS TAMBIÉN. Luchan al buscar los Derechos y la NO violencia contra La Mujer Indígena en sus estratos culturales y en la igualdad de género en un cartel de promoción, derivado a una mejor atención a sus necesidades familiares, vecinales y sobre todo personales encaminadas a una mejor reinserción social, cultural, política y económica en sus derechos y decisiones.