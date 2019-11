Queremos un Bahía libre de violencia contra la mujer: Jaime Cuevas

A través del Instituto Municipal de la Mujer, se brinda orientación sicológica y jurídica, y se busca crear conciencia entre la población a fin de eliminar la violencia contra las mujeres.



“Creamos el Instituto Municipal de la Mujer porque así lo pidió la población durante la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Se trata de que estamos dando acompañamiento a mujeres que ya sufren violencia, pero también realizar las tareas preventivas y en casa, para formar hijos varones que respeten a las mujeres y niñas que sepan que no deben recibir maltrato. Las cifras de mujeres violentadas deben bajar y que haya una mejor relación de amor y respeto. Queremos un país, un estado, un municipio libre de violencia contra las mujeres».

Así lo expresó el presidente municipal de Bahía de Banderas, doctor Jaime Cuevas Tello, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, conocido también como “Día Naranja”, en el que se brindó una conferencia a cargo de la psicóloga Clara López, con el objetivo de crear conciencia entre la población.

Carmen Herrera, titular del Instituto Municipal de la Mujer, señaló “agradecemos al presidente Jaime Cuevas haber creado el Instituto Municipal de la Mujer, para realizar acciones concretas a favor de la No Violencia, a base de la prevención. Estamos dando pláticas en las diversas comunidades y en planteles educativos a fin de que la comunidad aprenda a identificar la violencia y es que a veces llegamos a normalizar la violencia, debemos crear conciencia entre la población”.

“No se crucen de brazos, no están solas, aquí (IMM) las podemos ayudar con orientación psicológica o jurídica. Quien requiera apoyo puede acercarse a la dirección del Instituto Municipal para la Mujer, estamos en Lázaro Cárdenas No. 75, tercer piso en el edificio que ocupa la Coordinación de Salud, en San Vicente”, concluyó.

Antes de iniciar la conferencia, todos los presentes formaron un moño de color naranja, símbolo distintivo de la lucha de la eliminación de la violencia contra las Mujeres y Niñas.

DATO: Los feminicidios en el país se incrementaron 11.43%, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El asesinato de mujeres en México cobró notoriedad internacional en 1993, luego de denuncias públicas de casos en Ciudad Juárez.

Tuvieron que pasar casi 20 años para que el país incluyera en su Código Penal el delito de feminicidio.

En julio de 2013, la ONU proclamó el día 25 de cada mes como “Día Naranja”, para generar conciencia y prevenir la violencia hacia las mujeres y niñas.