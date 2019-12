LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME CUEVAS TELLO LOGRÓ SU COMETIDO

Sin lugar a dudas, quien porfía mata venado» dicen por ahí, tal parece que ello va en el Presidente Municipal de Bahía de Banderas, quien desde su inicio al tomar el Ayuntamiento en sus manos se comprometió a buscar los mecanismos necesarios para lograr la CONURBACIÓN de Bahía con Puerto Vallarta o sea que el Puente divisor o los Puentes divisorios como el de El Guayabo y el que está por la 200, eran los que hacían la diferencia, HOY jueves con la Firma del Convenio Interestatal de la Zona Metropolitana los Recursos para ambos Municipios será de gran trascendencia Económica, Social, Política, Cultural, Seguridad Pública y la Correlación signada teniendo como testigo de honor al mismo titular de SEDATU, Román Meyer y con las distinguidas Autoridades de los Estados de Jalisco Enrique Alfaro y Antonio Echevarría, los propulsores de este logro Arturo Dávalos y el primer Edil Jaime Alonso Cuevas Tello, la cita es a la 1 de la tarde en conocido lugar de Nuevo Vallarta, por lo que ahí andaremos………..AUSENTISMO CONSTANTE DE CARMEN HERRERA. Sin duda alguna NO se vale que unas trabajen al cien por su Pueblo y otras tan sólo se presenten a cobrar sus muy buenos dividendos que les corresponde por cierta y cual responsabilidad Y, resulta que como tienen otras ocupaciones en el vecino Municipio de Vallarta allá sí están al pendiente pero acá en Bahía les vale un Soberano cacahuate, es necesario que Contraloría ponga su parte y se ponga las pilas para revisar en todas y cada una de las Dependencias del Ayuntamiento y tome nota de los faltistas y vale gorristas que prefieren irse a Puerto Vallarta y a Bahía abandonen sus cargos, responsabilidad dónde los demás empleados tan sólo ven y callan por temor a represalias, así que CARMEN HERRERA a trabajar y a desquitar el pago de lo contrario a dejar el puesto a quien verdaderamente le interese el lugar que ella desdeña…………..DE QUIEN ES LA RESPONSABILIDAD, De los Padres o Niños de 12 años tripulando Motocicletas sin Casco, sin Placas, lógicamente sin licencia pues son menores de edad PERO, lo más riesgoso es que se les permita ir al mandado acompañado de tres pasajeros más en las frágiles unidades, por si esto fuese poco se molestan cuando son parados por los Tránsitos o Policía Vial, el circular a exceso de velocidad, los riesgos para ellos como para los que pasan o van en su carril, la verdad el dejarlos exponerse de esta manera es una forma de mostrar IRRESPONSABILIDAD total y el provocar una tragedia de la cual desde una simple caída un choque o un accidente NADA es igual después de algún Incidente menos Accidente, así que evitemos ponerles Alas a nuestros hijos porque después Volarán hasta NO sé dónde, en lugar de enojarse contra la Autoridad y Medios Mejor Prevención que Hospitalización o Panteón no Creen? Es Duro sin embargo será más Duro el pensar que se pudo Evitar…………NADIA PANIAGUA DE REGISTRO CIVIL. Mediante una plática dijo que, la mayoría de los niños que nacen en el Hospital Regional de Puerto Vallarta, los Padres o Madres deben pedir el Certificado de Nacimiento, porque se dan bastantes casos donde la criatura NO es registrada por este requisito que es fundamental sin embargo a muchos se les olvida se les pasa y con el tiempo saben y se acuerdan que NO cuentan con el documento, llegan al Registro Civil de San Vicente, San José, San Juan o Valle de Banderas exigiendo que se les haga el trámite diciendo cóbreme lo que sea, porque me Urge» cosa que es tan fácil ni se pueda hacer ya que precisamente ése documento trae los datos y huellas de sus piecitos que lo identifican, pues en el Registro Civil NO, se puede levantar un documento como tal pues se caería en un Delito tanto del Oficial del Registro como del Titular y de los Padres mismos, por eso se recomienda hacerlo antes de que cumplan dos meses de haber nacido las criaturas TAMBIÉN mencionó que se viene algo muy importante para los que utilizan el Registro Civil del Municipio de Bahía de Banderas, sin embargo aclaró en un tiempo se dará a conocer, por lo tanto La Doctora Nadia Paniagua, sigue y llama a seguir los lineamientos oportunos a los que viven y quieren registrar a sus bebés en Bahía de Banderas, con el Sistema Nacional de Registro de Identidad (CID)