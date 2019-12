Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Si es como muchísima gente piensa, el Dr. Navarro estaría peligrando ante una presunta sociedad entre Ney González y Nayar Mayorquin Carrillo. En el año 2004 cae muerto en accidente de tránsito por la carretera a Toluca, el querido líder del SUTERM Marco Antonio Fernández Rodríguez, a la sazón senador de la República por el PRI. La gente comentaba que previo al accidente, Marco Antonio y Ney habían discutido de manera violenta, en el estacionamiento del Fray Junípero; dicen que ambos se sentían depositarios de la candidatura para Gobernador de Nayarit, solicitando que uno de ellos declinara. Habiéndose negado Marco Antonio, Ney sabía que su partido simpatizaba con Fernández Rodríguez. Ney Gobernador, según las malas lenguas, le encargó a Julio César Jiménez Arcadia, sacarlo de la jugada al precio que fuere; iba Marco Antonio manejando un BMW blanco de agencia, al lado de él una mujer hasta hoy desconocida; el malogrado político siempre manejaba a exceso de velocidad, por ello cuando le salió la suburban roja, no tuvo más que salirse del asfalto, para estamparse en un árbol, el cual lo partió por la mitad, muriendo al instante. López Doriga en el noticiario de Televisa, dio a conocer la infausta noticia, tomándole acaso dos minutos informarlo al auditorio; ni la dirigencia del PRI, mucho menos la familia, mostró interés en pedir una investigación a las autoridades; pero el pueblo no se la tragó, culpando a Ney de su muerte. Verdad o mentira, lo mismo pasó luego de que un asesino desconocido, le dio un tiro en la nuca y otro en el vientre, al por entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio; Carlos Salinas lo mandó matar, se dijo, para poner otro más dócil, tocándole la suerte a Ernesto Zedillo Ponce de León, coordinador nacional de la campaña; pudo haberse negado pero como aceptó, la gente piensa que formaba parte del complot. Bueno pues también se dijo que los sicarios de Ney arreglaron los frenos del BMW, cosa que probablemente se pudiera saber si aún conservan el carro los Federales de Caminos que lo recogieron. Se sintió que le echaron tierra al asunto y poco después fallece infartado, después de haber salido del Campo Marte donde lo atendían, el Senador José Álvaro Vallarta Ceceña; se cree que le pusieron una inyección letal para dejarle libre la ruta por la Gubernatura al hijo de Don Emilio. Tras la muerte de Marco Antonio, su hija Jocelin se lanza para diputada federal, teniendo de adversaria a la señora Martha Elena García Gómez; Don Salvador Fernández del Real ordena darle la espalda, por seguir en el equipo de Ney, el principal sospechoso de haber ordenado el crimen de Marco Antonio; Don Chava y Arturo se toman una foto con la mamá de Toñito, diciendo sin palabras la posición de la familia; Jocelin pierde, gana Doña Martha y el barullo se va disipando entre quienes ayer murmuraban pestes del chaparrito de la Mololoa. El Dr. Navarro gana la Senaduría con una votación nunca antes lograda y después del triunfo, se da como un hecho que MANQ, estaría en condiciones inmejorables de ser el candidato a Gobernador, con el visto bueno del Presidente; una mala decisión lo deja a merced del PAN, partido que le quita la posibilidad de ser Súper delegado, en virtud de que Daniel Sepúlveda, su suplente, seguía siendo pastor de la iglesia evangélica. El Dr. Navarro acepta con humildad el nuevo escenario, dando lo mejor de sí mismo durante los trágicos sucesos del Willa; consigue alimentos, víveres, ropa, cobijas y medicinas en el Senado, llevando el apoyo personalmente, mucho antes que otras instancias. Le da seguimiento, estando al pendiente de que los dineros del FONDEN, lleguen a la gente afectada, cosa que sus enemigos de adentro y de afuera, han pretendido desacreditar sin conseguirlo, porque Navarro Quintero también està sumado con el gobierno de Toñito, apoyándolo con recursos que le llegan al hijo del Tigre Toño, desde la ciudad de México. Por otra parte, el Senador Navarro lleva dos años ininterrumpidos visitando las comunidades de Nayarit con el propósito de ponerse a sus órdenes y eso lo ve la gente, la cual sabe que su Doctor de cabecera, lleva catorce años buscando la gubernatura, con un proyecto parecido al de López Obrador. Pero lo peligroso para el Dr. Navarro son los políticos ambiciosos como Nayar Mayorquin, quien dio de alta en su equipo, a Neicistas muy cercanos al ex gobernador priista, el cual permitió que grupos de la maña trabajaran la plaza sin ningún problema, creándose un clima de violencia que convirtió las calles de Nayarit, en arena para disputar el negocio de la droga, la trata de blancas, el secuestro, los crímenes por contrato y otras lindezas. No nos consta, pero por si o por no, el Dr. Navarro debe extremar precauciones, no vaya a ser el Diablo el que meta la cola para apoyar a alguien que no lo merece…PALESTRAZO: igual debe cuidarse Manuel Cota, el que seguramente buscará una segunda oportunidad en el PRI, teniendo como contrincante al neicista Adán Casas Rivas.