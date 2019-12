Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Tomar las cosas de quien vienen; en el periódico Realidades, cuyo propietario es compadre del Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, le volvieron a tundir por instrucciones del súper delegado de AMLO en Nayarit, Manuel Peraza Segovia; lo acusan de ser priista, como si serlo fuera un pecado. El sistema, siempre ha manifestado admiración por los políticos de una sola pieza, pero también desprecia a los hombres y mujeres que en cada oportunidad traicionan para satisfacer apetitos económicos o cargos mucho más altos. El Dr. Navarro siempre lo ha dicho recio y quedito, que continua siendo del PRI, donde le reconocen militancia y capacidad para administrar los recursos del pueblo, cosa que desdeñan en MORENA, el partido que logra el poder gracias al carisma de Andrés Manuel López Obrador y que aquí en Nayarit obtiene muchísimos votos con el apoyo del Senador que trabaja a favor de nuestra entidad sin importarle ideologías ni colores de ningún tipo. Eso le genera envidias entre los políticos que aspiran a gobernar nuestra patria chica, como Nayar Mayorquin Carrillo, quien tiene una demanda por calenturiento en las instancias correspondientes; y por el lado del que se auto nombra periodista de altos vuelos, el señor Hugo Rodríguez Jiménez, es hora que no puede justificar el edificio de cinco pisos que logró construir durante la administración sexenal de Celso Delgado Ramírez, monumento a la corrupción con la que se condujo el director general de Realidades, mismo que se arregló con Peraza, acomodando a Huguito en Prospera, a cambio de publicar todas las notas que le ordena el millonario tecualense, unas contra Toñito Echevarría y otras contra el Dr. Navarro, hoy por hoy el aspirante mejor posicionado al cargo de Gobernador del Estado. Que se lo ha ganado, por lo cual nadie tiene derecho a señalar que es un Senador chambista y valemadrista; cientos de apoyos para el pueblo son la mejor carta de presentación del hombre que lleva catorce años pretendiendo ser jefe del poder ejecutivo estatal, habiéndolo intentado en tres ocasiones y en todas ellas le han hecho fraude, siendo el primero el que le hizo su compadre Ney González, mismo que le ganó la consulta interna con el chanchullo maquinado y realizado por el tristemente célebre Roberto Lomelì Madrigal y ya en la elección constitucional fue Salvador Sánchez Vázquez el que por medio de un fraude cibernético, dejó al Dr. Navarro soñando con la gubernatura, la cual la tenía ganada con tres puntos arriba del Ney, quien sin ningún rubor declara haber triunfado con dos puntos porcentuales. El Dr. Navarro todo un caballero, no hace olas, prosigue alcanzando victorias electorales como diputado federal, otras como Senador, quedando para mejores tiempos el día en que la máxima institución electoral en México, le levante la mano, declarándolo primero ganador virtual de los comicios del 21 y luego ganador de mayoría para que ocupe la silla los próximos seis años. Yo me pregunto, a propósito de la mierda periodística que le publicó su compadre Hugo Rodríguez Jiménez, donde están las pruebas de que agarró dinero del narco para su campaña de Gobernador; una disque periodista afirma que ella le llevaba el dinero del Diablo Veitia al Dr. Navarro, agrega que era muchísimo dinero. Esa lana nunca llegó a las manos del hoy Senador, estoy seguro y lo estoy también de que Navarro jamás hubiera aceptado usar dinero sucio y sangriento para su campaña; yo fui testigo presencial de los enormes esfuerzos que hacia el Dr. Navarro para movilizar a su gente en aras del voto; tras darse cuenta de que los recursos que le mandaba El Diablo Veitia eran de procedencia ilícita, el Dr. Navarro los rechazó y jugó limpio, como ha sido su costumbre desde que lo conozco. Jefe de una familia de hijos que no le salieron drogadictos como uno que si le resultó al honestísimo de su compadre Hugo Rodríguez Jiménez, mi gran amigo Miguel Ángel Navarro Quintero va por la vida con la frente en alto y mirando a los ojos del pueblo con la conciencia tranquila y dispuesto a efectuar el bien sin mirar a quien. El Dr. Navarro es un caballero que jamás responderá a las calumnias que le viene publicando su compadre Hugo Rodríguez, pero los amigos del Senador, cansados de leer tanta basura que le publica El Falsedades, de vez en cuando tenemos el derecho de responderle al tú por tú: nomás no te enojes Huguin, aguanta vara… PALESTRAZO: a propósito de compadrazgos, en el Nayar se pueden enfrentar Lino Carrillo y Manuel Rivera Taizàn por la presidencia municipal; ambos la buscarían por segunda ocasión; Lino propuesto por el PRI, Taizàn por el PT; hagan sus apuestas, los dos traen colmillo retorcido y apadrinados por verdaderos gallones; Lino carga la cobija de Celso Delgado y Taizàn la de Elba Esther Gordillo.