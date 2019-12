Particulares Demolieron Casas en Parcela Ejidal de Valle de Banderas Asegurada por la Fiscalía General de Nayarit

Primero encarcelaron al representante legal de las parcelas ejidales que se conformaron en colonia progresiva en trámite. Luego secuestraron a su esposa y después desaparecieron a su hijo; ahora derriban casas de colonos que fueron despojados de sus lotes por parte de la Fiscalía General de Nayarit en el 2018

Por Paty Aguilar

El año pasado, tras la aprobación del acta de asamblea de formalidades con fecha de agosto 2018 del Ejido de Valle de Banderas, esto con el fin de regularizar las tierras de este núcleo ejidal, al mes siguiente, en septiembre 2018, fue levantado por la Fiscalía General de Nayarit, el abogado, Ignacio López Vázquez, representante legal de las parcelas de San Clemente de Lima, Bahía de Banderas, Nayarit, acusado de secuestro por parte de uno de los posesionarios de estas parcelas que años atrás junto con el abogado en mención habían convenido convertir en un asentamiento humano estas tierras, fue así que se iniciaron los trámites para convertirlas en una colonia progresiva ahora denominada Emiliano Zapata.

La Fiscalía de Nayarit, a la fecha, 19 diciembre 2019, no ha comprobado el delito de secuestro contra el abogado, pero, durante este tiempo, en el mes de enero 2019 secuestraron a su esposa y su hijo, Alexander Vladimir López Rodríguez, fue extorsionado vía celular para vida de dejar libre a su madre y para ello, tanto él como su padre en prisión fueron extorsionados para que firmaran todo tipo de documentos que los alejaran de esas tierras así como despojarlos de sus propiedades, fue así que en aquel enero del 2019 que dejaron libre a la esposa del abogado y madre de Alexander.

Los primeros meses de este 2019 fueron de gran violencia contra esta familia, pero también contra los colonos, posesionarios de los lotes que para ese entonces, tras la detención del abogado, de manera inmediata, sin motivo aparente, la Fiscalía General de Nayarit, irrumpió en la mitad de esta colonia de 23 hectáreas para asegurar 12 hectáreas que posteriormente se supo que estas parcelas había sido adquiridas con anterioridad por parte de representantes o prestanombres de la constructora Dynámica, estas tierras fueron compradas a quien en aquel entonces, 2011, se ostentó como poseedor del derecho agrario de estas parcelas, derecho agrario que obtuvo de manera irregular cuando su padre fue presidente del Ejido de Valle de Banderas, pero que mediante juicio en trámite, quedó demostrado que se habían agenciado este derecho agrario de manera irregular, pero las tierras ya las había vendido en muchos millones de pesos, pero, para entonces, el abogado, Ignacio López Vázquez, mediante juicio agrario ya había rescatado estas tierras que más tarde se supo, el padre de Juan José Hernández Peña, el ex presidente del Ejido, Juan Hernández, despojo de estas tierras a quien tenía el derecho agrario, señora doña Cayetana, a quien por estas 23 hectáreas le pago 10 mil pesos.

Pues ahora, aquellos particulares que con el respaldo de la Fiscalía General de Nayarit construyeron una barda para delimitar estas hectáreas, son los mismos que ayer, miércoles 18 de diciembre 2019, aprovechando las vacaciones de los tribunales agrarios, entraron al inmueble supuestamente asegurado y con maquinaria pesada derribaron las casas de aquellos colonos que fueron despojados de sus lotes que en su momento compraron de buena de fe ante un acuerdo registrado en el TUA 56, incluso con el mismo, “Juanche” Juan José Hernández Peña y José Eleno Encarnación Arias, sobre el destino y uso de estas tierras que ya estaban en posesión de la familia Encarnación encabezada por doña Cayetana, mediante la representación legal que del abogado, Ignacio López Vázquez.

Sin embargo, aun que se interpuso un amparo por parte del hijo del abogado por la irrupción de la Fiscalía General de Nayarit en estas tierras con fecha del mes de noviembre 2018, este quedó sin seguimiento a raíz del secuestro de su madre en enero 2019 y luego, en el mes de mayo, el día 17 del 2019, el joven hijo del abogado fue levantado y desaparecido desde entonces hasta la fecha.

Este día de ayer, colonos organizados de esta colonia, ahora mediante una Asociación Civil denominada Unión Emiliano Zapata, San Clemente de Lima, Bahía de Banderas, Nayarit, se apersonaron al lugar de los hechos para corroborar que efectivamente las casas de los colonos despojados el año pasado las estaban derribando.Se pidió la intervención de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, que de inicio se negaban a levantar reporte de hechos, sin embargo, ante la presión de los colonos lograron que elementos de la Guardia Nacional, al menos se acercaran a observar que dentro del predio cercado por barda y un cancel, había particulares y una maquina sin que estos fueran acompañados por alguna autoridad de ministerio público o de algún juzgado en materia agraria o penal, por lo que se les pidió a los elementos de la GN que levantaran un reporte para que los afectados procedan a interponer las denuncias pertinentes.

Cabe mencionar que al lugar de los hechos arribó un policía ministerial enviado por el MP de Jarretaderas, pero este evitó dar información a los colonos sobre los hechos, incluso, tuvieron los vecinos de esta colonia un incidente con él porque se le pidió información y este, les dijo que los atendería, pero lo que hizo fue irse del lugar, sin embargo, regreso minutos después y los colonos insistieron en que les diera una explicación de porque permitían que particulares estuvieran demoliendo sus casas, si había algún fundamento jurídico y este se negó a dar información, los remitía a que fueran a la agencia del Ministerio Público, el incidente fue tenso por algunos minutos lo que generó que el agente los amenazara con denunciarlos por secuestro, y es que mientras le preguntaban y este no tenía argumentos, no se bajo de su vehículo, los colonos le pedían que se bajara a dar información de los hechos ya que se trataba de un inmueble asegurado por la Fiscalía General de Nayarit, sin embargo, no tuvieron respuesta y aunque esperaron a que se presentara el agente del ministerio Público de Jarretaderas, Sergio Virgen, este no se presentó.